SDP:n Kari: Venäjän jäädytettyjen varojen on oltava tosiallinen vaihtoehto Ukrainan puolustuksen vahvistamiseen

Viime aikojen turvallisuus- ja suurvaltapoliittinen kehitys korostaaeurooppalaisesta näkökulmasta entisestään Ukrainan tukemisen tärkeyttä sen puolustustaistelussa Venäjää vastaan. Yhdysvaltain ja Venäjän lähentyminen sekä presidentti Donald Trumpin politiikan arvaamattomuus ovat tuoneet entistäkin synkempiäpilviä Ukrainan ja Euroopan ylle.

- Nyt on ensiarvoisen tärkeää, että Eurooppa kokoaa voimansa ja turvaa Ukrainan armeijan suorituskykyä ja vahvistaa maan omaa ammustuotantoa. Ukraina on erottamaton osa eurooppalaista turvallisuusarkkitehtuuria. Euroopan on kyettävä osoittamaan asiassa päättäväisyyttä ja johtajuutta. Aikaa epäröinnille ei ole, Kari painottaa.

EU:ssa valmistellaan Ukrainalle uutta mittavaa tukipakettia, mutta sen rahoitustavasta ei ole yksimielisyyttä. Viime vuonna G7-maat pääsivät sopuun Venäjän keskuspankin jäädytettyjen varojen tuottojen käytöstä Ukrainan hyväksi. Nyt EU:ssa käydään keskustelua siitä, voidaanko Euroopassa sijaitsevat varat ohjata Ukraina-tukeen. Kari peräänkuuluttaa Suomelta aktiivisuutta asian selvittämisen edistämisessä.

- Valtiovarainministeri Purra (ps.) on aiemmin suhtautunut myönteisesti jäädytettyjen varojen käyttämiseen Ukrainan hyväksi. Nyt aiheesta kysyttäessä ministeri on kuitenkin suhtautunut asiaan varauksellisemmin todeten sen olevan ”varteenotettava vaihtoehto”. Suomen tulee yhdessä samanmielisten maiden kanssa saada muut EU-maat vakuuttuneeksi siitä, että tämä on paras keino Ukrainan tukemiseksi ja Venäjän saattamiseksi vastuuseen sodan aloittamisesta. Valtiovarainministerin soisi olevan asiassa aktiivinen, Kari huomauttaa.

Yhdysvaltain politiikassa tapahtuva suunnanmuutos osoittaa, että Euroopan on otettava enemmän vastuuta omasta puolustuksestaan. Samalla on EU:n kannalta keskeistä, että unionissa pystytään vahvistamaan yhteistä puolustusteollisuutta. Se on tärkeää paitsi Ukrainalle myös jäsenmaiden puolustuksen vahvistamiselle.

- Vallitseva tilanne on tuonut yhä vahvemmin esiin sen, että Euroopan tulee pystyä pärjäämään kaikissa turvallisuustilanteissa. Tämä on rahoituksen näkökulmasta EU:lle mittava haaste, johon meidän tulee niin Euroopan tasolla kuin kansallisesti pystyä vastaamaan. Suomen tulee edistää asiaa aktiivisesti ja olla avoin erilaisille vaihtoehdoille. Kyse on viime kädessä meidän kaikkien turvallisuudesta, Kari päättää.