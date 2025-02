Sofia Virta: Kuntavaaleissa ratkaisevaa ei ole suurin vaan neljänneksi suurin puolue

– Uskallan väittää, että suurinta kisaa ei käydä kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien välillä vaan tämän kevään ratkaisevin kysymys on, onko neljänneksi suurin puolue kevään vaaleissa Vihreät vai perussuomalaiset. Sillä se, jos jokin horjuttaisi myös Orpon hallitusta kaikkein tehokkaimmin. Hallitus tuskin kaatuu vaikka demarit voittaisivat kokoomuksen, mutta hallitus taatusti horjuu, jos vaaleissa kansa osoittaa, että perussuomalaiselle politiikalle ei ole luottamusta mutta Vihreälle on, Virta selvitti omilleen.

Virran mukaan Vihreiden ja perussuomalaisten välinen asetelma on ratkaisevaa sen kannalta, pystyykö kokoomus enää tukemaan perussuomalaisen valtiovarainministeri Riikka Purran johdolla tehtävää leikkauspolitiikkaa, jonka uhriksi ovat joutuneet esimerkiksi köyhimmät lapsiperheet.

– Sillä jos ja kun näemme Vihreillä perussuomalaisia suuremmat kannatusluvut, tulee kokoomuksen pakka Suomen hallituksessa olemaan aivan sekaisin. Parhaimmillaan näkisimme kehityksen, jossa perussuomalaiset ei enää uskaltaisi leikata köyhimmiltä lapsiperheiltä ja esimerkiksi suomalaisesta kulttuurista, kuten olemme tähän saakka nähneet. Kehityksen, joka johtaisi hallituksen kaatumiseen, Virta maalaili.

Virta kannusti omiaan viittaamalla kevään ensimmäiseen kuntavaaligalluppiin, jossa Vihreät (10,2 %) oli aivan perussuomalaisten (12,9 %) kannoilla.

– Ensimmäinen julkaistu vaaligallup osoitti, että tämän kevään vaalien neljänneksi suurimman puolueen paikasta kamppailu käydään vihreiden ja perussuomalaisten välillä. Ja minä uskon, että me voitamme sen. Me olimme suurempi jo viime keväänä eurovaaleissa. Me voimme olla suurempia myös kunnissa tämän kevään jälkeen, Virta sanoi.

