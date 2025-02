Hyrkkö vaatii EU:ta tiivistämään yhteistyötä ja moittii hallitusta suomalaisten kriisinkestävyyden kolhimisesta

– EU on aina kehittynyt kriisien kautta. Siitä näkökulmasta katsottuna nyt on kai käsillä maailmanluokan mahdollisuus, sanoo Hyrkkö.

Hyrkön mukaan puolustuksen vahvistaminen ei yksin riitä.

– Euroopan on seistävä omilla jaloillaan. On tullut aika tiivistää yhteistyötä. Tarvittaessa se voidaan tehdä pienemmälläkin porukalla niin, että yksittäiset unkarilaiset jarrumiehet eivät pääse sitä kampittamaan. Voi olla, että on aika ottaa askelia liittovaltiota kohti, jotta EU pystyy uskottavasti ottamaan paikkansa maailmanpolitiikan suurvaltojen keskuudesta, pohtii Hyrkkö.

Hyrkön mukaan Suomen tulee ottaa oppia tilanteesta vaalimalla kriisinkestävyyttä, sivistystä ja oikeusvaltiota. Hän lähettää terveisiä pääministerille.

– Suomalaiset ovat hyviä pitämään pään kylmänä, mutta sitä ei voi pitää itsestäänselvyytenä. Yksi olennainen osa kriisinkestävyyttä on kokemus samassa veneessä olemisesta. Sitä venettä Orpon konservatiivihallitus keikuttaa oikein urakalla. Ei auta äyskäröidä nuorten terapiatakuulla, jos samaan aikaan poraa reikiä lapsiperheköyhyydellä, asunnottomuudella ja vastuuttomalla päihdepolitiikalla, lataa Hyrkkö.

Hyrkön mukaan tämän päivän turvallisuusuhkia ei ole vain aseet ja katkeilevat kaapelit, vaan myös valetieto, vääristely ja vastakkainasettelu. Niitä vastaan voidaan suojautua sivistyksellä.

– Siksikään me emme hyväksy leikkauksia koulutuksesta tai kulttuurista eikä myöskään sitä jatkuvaa Yleisradion parjausta, mitä hallituspuolueidenkin riveistä kuuluu. Viime aikojen käänteiden myötä on käynyt harvinaisen selväksi, että oikeusvaltiota voi murentaa aivan laillisin keinoin, jos riittävän moni on valmis katsomaan sitä läpi sormien, sanoo Hyrkkö.

