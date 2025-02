Vihreiden varapuheenjohtaja Keränen: Maankäyttösektorin ilmastotoimissa ei pidä luovuttaa ennen kuin on edes yritetty

Keränen puhui omilleen Vihreiden puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä lauantaina. Keräsen mukaan Orpon hallituksen ilmasto- ja luontopolitiikka on täysin riittämätöntä.

– Ekologiset kriisit eivät ole ratkenneet, eikä kansainvälinen yhteisö, ei EU eikä todellakaan Orpon hallitus niitä riittävästi ratkaise. Nyt vaikuttaa olevan jopa päinvastainen henki – Trumpin touhut rapakon takana ja meillä Orpon hallituksen päästöjä lisäävä politiikka sekä tuore MTK:n puheenjohtajan avaus maankäyttösektorin tavoitteiden poistamisesta, Keränen totesi.

Keränen kysyi MTK:n puheenjohtaja Juha Marttilalta, miksi maankäyttösektorin päästövähennyksiä ei haluta edes yrittää.

– Hyvä Juha Marttila, miksi haluat luovuttaa ennen kuin on edes yritetty? Maankäyttösektorin puolella on paljon mahdollisuuksia päästövähennysten tekemiseen ja nielujen lisäämiseen. Juuri mitään ei ole vielä edes tehty. Me voisimme vähentää ainespuun polttamista, tukea metsittämistä, ehkäistä metsäkatoa, tukea kosteikkoviljelyä, vähentää turvepeltojen päästöjä, kasvattaa metsien kiertoaikaa, lisätä puurakentamista, tuottaa biohiiltä ja lisätä sitä maaperään. Me voitaisiin tehdä todella monia asioita, Keränen luetteli.

– Ja kaiken lisäksi tästä voi tehdä metsänomistajille ja maanviljelijöille kannattavaa ja taloudellisesti houkuttelevaa. Se olisi MTK:n jäsenkunnan etu.

Keräsen mukaan päästövähennyksien suhteen tehdään isoja ratkaisuja myös kuntatasolla, ja siksi aihe on oleellinen myös kevään kuntavaaleissa.

– Kuntapuolella tehtävät päätökset ovat monesti aika isoja. Esimerkiksi, moni kunta omistaa joko kokonaan tai osittain energiayhtiön. Nämä energiayhtiöt ratkaisevat sen, miten kaukolämmöntuotanto Suomessa kehittyy. Ihan hyvään suuntaan siellä on toki menty – kaukolämmöntuotannon kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet 65 % vuodesta 2010 vuoteen 2024. Se on hienoa. Osin tähän on päästy puun polttoa lisäämällä, ja seuraava vaihe onkin siirtyä pois polttamiseen perustuvasta lämmöntuotannosta, Keränen selvitti.

