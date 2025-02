Sopimukset syntyneet työntekijöiden osalta kemianteollisuuden isoimmille sopimusaloille

Sopimusten piirissä on noin 13 000 työntekijää.



Työehtosopimuskausi on lähtökohtaisesti 3 vuotta, ja myös palkankorotukset on sovittu kolmelle vuodelle. Palkankorotukset ovat sopimuskaudella yhteensä 7,8 prosenttia. Vuonna 2026 osapuolet tarkastelevat yhdessä alan näkymiä, työllisyyttä ja kustannuskilpailukykyä. Tarkastelun perusteella on mahdollista, että vuodelle 2027 sovittua korotustasoa päädytään yhdessä muuttamaan tai päädytään irtisanomaan sopimukset päättymään 31.12.2026. Mikäli osapuolet eivät irtisano sopimuksia vuonna 2026, sopimus jatkuu vähintään 31.12.2027 asti.



Sopimukset mahdollistavat ensimmäisen kerran myös kemianteollisuuden työntekijöillä paikallisen sopimisen kaikkina kolmena vuotena palkkaratkaisusta (palkankorotuksen ajankohta, suuruus ja toteutustapa). Alalla aiemmin vastaava käytäntö on ollut toimihenkilöillä ja ylemmillä toimihenkilöillä. Paikallinen palkkaratkaisu mahdollistaa myös reagoimisen yritysten vaikeisiin taloustilanteisiin. Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta ovat palkankorotukset ja ajankohdat vuosittain seuraavat:

1.5.2025 : yleiskorotus 2,1 % ja yrityskohtainen erä 0,4 %

1.4.2026: yleiskorotus 2,3 % ja yrityskohtainen erä 0,6 %

1.4.2027: yleiskorotus 2,0 % ja yrityskohtainen erä 0,4 %



–Kemianteollisuus pitää palkankorotustasoa korkeana, mutta olosuhteisiin nähden kohtuullisena kompromissina. Erityisesti vuoden 2025 osalta osalla Kemianteollisuuden jäsenyrityksistä on merkittäviä haasteita sekä lomautuksia ja irtisanomisia käynnissä, joten paikallisen sopimisen mahdollisuus palkkaratkaisusta tulee tarpeeseen, sanoo työmarkkinajohtaja Minna Etu-Seppälä Kemianteollisuus ry:stä.



Kemianteollisuus pitää työehtosopimuksissa saavutettuja tekstikysymyksiä hyvinä. Näitä ovat muun muassa alan työaikamääräyksistä joustavan sopimisen jatkaminen kokeiluluonteisesti ja mahdollisuutta tiettyjen työlainsäädännön uudistusten toteutumiseen alalla sekä alan nuorten oppisopimusmallin jatkuminen vuoden 2027 loppuun asti. Tekstien kehittyminen joka neuvottelukierroksella osoittaa alan neuvotteluosapuolten halua viedä asioita eteenpäin. Tästä kiitos neuvottelukumppanillemme Teollisuusliitolle.



– Kierros oli erityisen vaikea ja pitkittyi yritysten kannalta kohtuuttomasti. Lakkoja kemianteollisuuden yrityksiin osui kolmen viikon ajanjaksolle ja tukityötaisteluja joihinkin kemianteollisuuden yrityksiin neljän viikon ajanjaksolla. Kierroksen pitkittymiseen suurin syy oli SAK:laisten liittojen julkinen ulostulo epärealistisella palkankorotustavoitteella marraskuussa 2024, sanoo Etu-Seppälä.



Olemme kuitenkin tyytyväisiä, että ratkaisu on nyt löytynyt ja kaikki työtaistelutoimet peruuntuvat. Yritykset pääsevät normalisoimaan toimintaansa ja vaikuttamaan siihen, että vientiteollisuus saataisiin vihdoin kasvu-uralle. Tämä on myös olennaista alan ja koko Suomen työllisyyden kannalta.