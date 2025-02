Uusi TES hyväksytty teknologiateollisuuteen − "Palkkaratkaisu kohentaa ostovoimaa merkittävästi mutta on monille yrityksille raskas"

Hyväksytty palkkaratkaisu tuo teknologiateollisuuden työntekijöille kolmen vuoden aikana yhteenlaskettuna 7,8 prosentin palkankorotukset. Sopimuskauden palkkoja korottava vaikutus on yhteensä 8,0 prosenttia. Sopimuskauden aikainen keskimääräinen kustannusvaikutus on 4,6 prosenttia*. Neuvottelutulos syntyi torstai-iltana valtakunnansovittelija Anu Sajavaaran johdolla käydyissä neuvotteluissa ja hyväksyttiin loppuviikon aikana.

Uusi työehtosopimus on voimassa marraskuun 2027 loppuun saakka, ja sen tavoitteiden toteutumista tarkastellaan elokuussa 2026, jolloin sopimus on irtisanottavissa.

Sopimuksen piiriin kuuluu yleissitovuus huomioiden yli 90 000 palkansaajaa.

Paikallinen palkkaratkaisu ensisijainen

Palkantarkistuksista on tarkoitus sopia kunakin sopimusvuonna ensisijaisesti paikallisesti, ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry kannustaa tähän jäsenyrityksiään vahvasti.

Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei synny, palkkoja tarkistetaan työehtosopimuksen ns. perälaudan mukaisesti. Palkantarkistusten perälauta koostuu yleiskorotuksesta sekä yritys- tai työpaikkakohtaisesta erästä.

Perälaudan mukaan työntekijöille tulee viimeistään 1.4.2025 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta tarkistaa palkkoja 2,1 prosentin yleiskorotuksella sekä 0,4 prosentin yritys- tai työpaikkakohtaisella erällä, jonka työnantaja jakaa liittojen ohjeistuksen mukaisesti.

Toisena sopimusvuonna palkkoja korotetaan perälaudan mukaan 2,3 prosentin yleiskorotuksella sekä 0,6 prosentin suuruisella yritys- tai työpaikkakohtaisella erällä viimeistään 1.3.2026 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Yritys- ja työpaikkakohtainen erä jaetaan liittojen ohjeistuksen mukaisesti.

Kolmantena sopimusvuonna palkkoja korotetaan perälaudan mukaan 2,0 prosentin yleiskorotuksella sekä 0,4 prosentin suuruisella yritys- tai työpaikkakohtaisella erällä viimeistään 1.3.2027 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Yritys- ja työpaikkakohtainen erä jaetaan liittojen ohjeistuksen mukaisesti.

Palkkasopu tuo riskejä Suomen taloudelle

Ratkaisun synnyttyä Teollisuusliiton uudet, noin kahden viikon pituiset lakonuhat väistyvät. Myös ylityökielto sekä AKT:n, SMU:n ja JHL:n ilmoittamat tukitoimet päättyvät.

Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi on tyytyväinen lakonuhkien väistymiseen, joskin talouden tilannekuvaan nähden palkkasovun taso on tarpeettoman korkea.

− On valitettavasti todennäköistä, että palkkaratkaisu osoittautuu Suomen kilpailukyvyn kannalta liian kalliiksi. Markkinoilla ei edelleenkään näy laajempaa kysynnän elpymistä, ja hyvin arvaamaton geopolitiikka tuo merkittäviä epävarmuuksia kauppapolitiikkaan, Ruohoniemi sanoo.

Teknologiateollisuuden työllisyystilanne on viime kuukausina heikentynyt ja kysyntä pysynyt heikolla tasolla.

– Palkansaajien ostovoimaa palkkaratkaisu kohentaa merkittävästi, mutta monille yrityksille se on raskas. Hyvä asia tietenkin on, että sopimusalalla on nyt työrauha. Toivottavasti muutkin sopimukset saadaan nopeasti maaliin ja yrityksissä päästään keskittymään työntekoon, Ruohoniemi sanoo.

Neuvottelut jatkuvat muilla sopimusaloilla

Teknologiateollisuuden muilla sopimusaloilla neuvottelut jatkuvat yhä. Ammattiliitto Pro ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN uhkaavat teknologiateollisuutta lakoilla ja ovat siten sovittelussa.

Pro on ilmoittanut lakoista 24.–28.2. sekä 3.–7.3. YTN puolestaan on ilmoittanut neljästä lakkopäivästä neljänä peräkkäisenä perjantaina 28.2.–21.3.

Neuvottelut jatkuvat suunnittelu- ja konsultointialan toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden sekä tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksesta eikä työtaisteluilmoituksia ole annettu.

*) Sopimuskauden aikainen kustannusvaikutus kertoo, minkä verran palkkakustannukset ovat keskimäärin korkeammat koko sopimuskauden aikana verrattuna sopimuskautta edeltävään aikaan. Sopimuskaudenaikaiseen kustannusvaikutukseen vaikuttavat korotusprosenttien lisäksi myös niiden ajankohdat: mitä aiemmin korotukset tulevat voimaan, sitä korkeampi on sopimuskauden aikainen kustannus – ja päinvastoin.