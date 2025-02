”Päänavaus ei ole automaatti muille aloille – AKT:n tes-kierros jatkuu”

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT on tyytyväinen, että neuvottelukierroksella on vihdoin pää saatu auki. Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden sopimus ei kuitenkaan merkitse, että muut alat seuraavat automaattisesti perässä.

Yksikään työnantajaliitto ei ole tähän mennessä suostunut keskustelemaan palkankorotuksista mitään, vaan he ovat viitanneet rakentamaansa vientimalliin. Tämän lisäksi auki on vielä lukuisia tekstikysymyksiä puolin ja toisin.

- Meidän muiden liittojen on vielä itse vietävä sopimusneuvottelut maaliin, tämä ei automaattisesti takaa korotuksia kenellekään muulle. Tiiviit neuvottelut AKT:n osalta jatkuvat, ja ne saadaan toivottavasti lähitulevaisuudessa päätökseen, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko sanoo.

AKT neuvottelee yhteensä 17 kuljetusalan erillisestä sopimuksesta. Valtaosa sopimuksista on päättynyt 31.1.2025 ja nyt esimerkiksi autoliikenteen aloilla ja Finnairin matkustamohenkilökunnan osalta meneillään on jo sopimukseton tila. Ahtausalan sopimukset päättyvät 28. helmikuuta. Neuvotteluja on käyty usealla alalla joulukuusta alkaen.

Seuraa AKT:n neuvottelu-uutisia akt.fi/neuvottelut