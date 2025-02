SDP:n Kumpula-Natri: Kolmannen vuosipäivän aattona: Epävarmuus pois ja EU iso vaihde päälle

- EU:n tulee laittaa iso vaihde päälle. Se tarkottaisi nopeita ja välittömiä toimia Ukrainan tuen jatkamiseksi ja myös sitoutumista EU:n vahvistamiseen sekä uusia syvempiä kansainvälisiä yhteyksiä, vaatii Miapetra Kumpula-Natri, eduskunnan suuren valiokunnan SDP:n vastaava.

Turvallisuus ja talous eivät ole toisistaan irrallisia. Euroopan unioni on talousmahti ja sen pitää sellaisena esiintyä. Taloutemme on noin kymmenkertainen verrattuna Venäjään. Tunnustamme sen, että olemme monella kriittisellä sektorilla riippuvaisia tuonnista, mutta niin ovat muutkin. Kauppasopimuksia EU:lla on yli 70, mutta usea lähes valmis kauppasopimus roikkuu ilmassa. Toivomme täydellisiä kauppasopimuksia, mutta nyt alkaa olla kiire loppuunsaattaa hyviä sopimuksia. EU:n ratifiointia odottavat edelleen suuret Etelä-Amerikan Mercosur-sopimus ja väliaikaisesti voimassa oleva Kanadan sopimus.

- Allekirjoitusjuhlallisuudet voisivat olla alku myös syvemmälle tässä hetkessä kriittiselle kaupalle, kun Yhdysvallat hankaloittaa itseään kauppakumppanina moneen suuntaan, europarlamentin kauppavaliokunnassa aiemmin toiminut Kumpula-Natri esittää.

Esitykset unionin puolustuskyvystä on vuosikymmenten aikana kaadettu liian federalistisina ja jätetty jäsenvaltioiden varaan, osittain siksi, että suurin osa EU -maista on koko ajan kuulunut Natoon. Yhteenlaskettu EU-maiden sotilaallinen kapasiteetti on kuitenkin valtava. Sitä ei vaan ole täysin yhteen sovitettu, yhteistyötä on kyllä varovaisesti aloitettu. NATOn edellyttämän yhteensopivuuden lisäksi EU:n on tehtävä toinen puoli, liikkuvuutta, tuotantoa, hypervaikuttamisen vastaisia toimia ja nyt Yhdysvaltojen säikäyttämänä myös poliittista koordinaatiota.

EU skeptikkojen hellimät ajatukset Natosta turvallisuusyhteisönä ja EU:n tarpeettomuudesta edes puolustuksen ja turvallisuuden näkökulmasta sietävät olla ohi. Tarvitsemme molemmat. Tämän tulisi näkyä kirkkaana Suomen ulkopoliittisen johdon, myös hallituksen, linjauksissa.

- Vahvempi EU tarkoittaa osallistumista eurooppalaisiin ratkaisuihin, myös puolustuskapasiteetin rahoittamiseksi, mukaan lukien yhdessä hoidettavana rahoituksella, kirkastaa Kumpula-Natri.

Suomen on oltava etulinjassa EU:n yhtenäisyyden luojana. On vaarallista joutua edes maineelta maaksi, joka jarruttaisi puolustusratkaisujen hakemisessa.

- Jokainen puolustuseuro vahvistaa myös meitä ja pääministerin edunvalvontapuheenvuoro puolustuseurojen käytöstä sinne, missä puolustetaan, on perusteltu. Nyt Suomen tulee tehdä kaikkensa EU:n toimintakyvyn maksimoimiseksi, vaatii Kumpula-Natri.