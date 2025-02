Miia Laineen toinen dekkari Syksy kuiskii kuolemaa on julkaistu.

Espoolaisen Miia Laineen toinen dekkari Syksy kuiskii kuolemaa on saapunut painosta.

Espoon poliisin vakavien rikosten osastolta yksityisetsiväksi lähtenyt Emilia Jääpuro saa tehtäväkseen tutkia nuoren psykoterapeutin outoa kuolemaa. Tehtävä osoittautuu oletettua monimutkaisemmaksi ja pian Jääpuro joutuu esittämään itselleen myös erikoisen kysymyksen: onko joku tai jokin onnistunut ottamaan haltuunsa nykyaikaisen älykodin etähallintajärjestelmät?



Laineen kehuja kerännyt esikoisteos Kuolema ei lomaile ilmestyi vuonna 2022.



” Kuolema ei lomaile -dekkari on mielestäni mainiota kesäluettavaa kaikille jännityksen ystäville, jotka eivät kaipaa raakuutta ja verisiä yksityiskohtia.” Satu Järvinen, Kirjat kertovat -blogi

Jännityskirjallisuuden ystävien kannattaa muistaa myös lokakuussa 2024 julkaistu Jaakko Melentjeffin ylistäviä arvioita saanut jännäri Venäläinen peli. Venäläinen peli aloitti uuden Laura Kask -sarjan. Laura Kask on syntyisin Virosta, mutta on asunut lapsesta asti Suomessa. Ammatiltaan Kask on KRP:n rikostutkija. Ylöjärveläisen Melentjeffin teoksia on julkaistu myös saksaksi.

"Jaakko Melentjeffin Venäläinen peli toimii erinomaisesti ihan monipolvisena trillerinäkin, mutta se pistää miettimään tavalla, joka nostaa teoksen jollekin korkeammalle tasolle." Kai Hirvasnoro, Kansan Uutiset

