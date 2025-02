Snookerin Studio Korento Masters 7.-8.3.2025: "Yleisöä enemmän kuin muualla"

Studio Korento Masters kokoaa suomalaisten snookerpelaajien huippuja Liperissä järjestettävään korkeatasoiseen turnaukseen 7.–8. maaliskuuta.

Perjantaina käynnistyvän turnauksen ensimmäiset otteluparit ovat Robin Hull/Osmo Aalto, Heikki Niva/Ville Pirilä, Patrik Tiihonen/Jason Sormunen ja Jani Kananen/Juha Erkinmikko.

Voittajat perjantain otteluista jatkavat lauantain ratkaisupeleihin.

"Ilmapiiri intensiivinen"

Ottelut tuomaroi Suomen ainoa ammattilaisturnausten snookertuomari Sami Erkkilä. Hän odottaa turnausta innolla.

"Tuomarinkin näkökulmasta tämä on hieno turnaus. Yleisöä on enemmän kuin muualla Suomessa. Ilmapiiri on intensiivinen, koska katsomo on aivan pöydän lähellä. Kun koko viikonloppu vietetään pelaajien kanssa samassa tilassa, se tuo mukavan lisänsä tunnelmaan."

Matkalla Turkin EM-kisoihin

Studio Korento Masters saa oman mausteensa maaliskuussa Turkissa järjestettävistä EM-kisoista. Kuusi turnauksen kahdeksasta osallistujasta edustaa Suomea EM-kisoissa.

"Turnaus ei voisi osua parempaan ajankohtaan kuin keväälle viikko ennen EM-kisoja. Tämä on hyvä kenraali ennen vuoden tärkeintä kilpailua ja olennainen osa valmistautumista. Uskon aidosti, että voin voittaa ja saada samalla kovia pelejä ennen EM-kisoja", sanoo Suomen tämän hetken rankingykkönen Patrik Tiihonen.

Kenraaliharjoituksen sopivuutta korostaa myös Robin Hull. Aiempien turnausvoittojensa perusteella suosikin viittaa kantava Hull aikoo laittaa tiukasti kampoihin Tiihoselle.



"⁠Ei ole kuin yksi tapa kilpailla. Voitto on tavoite, oli kyse sitten EM-kisoista tai Studio Korento Mastersista. Tietenkin mennään ottelu kerrallaan", Hull sanoo.

"En vielä, mutta..."

Turnauksen ensikertalainen Osmo Aalto on innoissaan mutta ei paukuttele henkseleitään.

"Todella kiva päästä pelaamaan Suomen parhaiden kanssa. En vielä luokittelisi itseäni tuohon kategoriaan, mutta tavoitteet tulevaisuuden suhteen ovat korkealla. Studio Korento Masters on ehdottomasti näytön paikka ja erinomainen mahdollisuus saada kovia pelejä ennen U21 EM-kisoja", turnauksen nuorin osallistuja sanoo.

Aalto sanoo tavoitteekseen pelata omaa hyvää peliä paineen alla.

"Jos se ei riitä, niin työ treenipöydällä jatkuu."

Lue infolaatikosta lisää pelien striimauksesta ja turnauksen taustoista.

---



INFO: Studio Korento Masters 7.-8.3.2025.: Ohjelma ja striimaus

Ohjelma:



Pe 7.3..

Klo 14 alkaen puolivälierät (pelataan neljään voittoon)

Robin Hull - Osmo Aalto Heikki Niva - Ville Pirilä Patrik Tiihonen - Jason Sormunen Jani Kananen - Juha Erkinmikko





La 6.4.

Semifinaalit klo 12 alkaen

Finaalin arvioitu alkamisajankohta klo 18.30

Striimaus:

Kaikki ottelut näkyvät järjestäjän YouTube-kanavassa www.youtube.com/@harrimaenpaa5393

