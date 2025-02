Miehissä vierasvoittojen ilta, naisissa TPS varmisti runkosarjan voiton

Oilers karkasi alle kahdeksassa minuutissa kolmen maalin johtoon, ja toisessa erässä Aaro Astala iski tilanteeksi vielä 4-2 espoolaisille, mutta OLS äityi vielä kirimään. Eemil Ylitalo kavensi toisen erän lopulla, ja kolmannen alussa Kimi Vänttilä nosti isännät jo rinnalle. Sitten Öljymiehet kuitenkin repäisivät uuden eron Markus Markkolan osuessa maalin kulmalta ja Aaro Astalan ensin isäntien lahjapallosta ja sitten vielä läpiajosta. Eemil Ylitalon kavennettua eron kahteen OLS veti maalivahdin penkille, ja Riku Ruonakangas osuikin kuudella viittä vastaan, mutta kelloon jäi enää 22 sekuntia. Ne käytti lopulta Oilers Justus Kainulaisen laukoessa loppunumerot tyhjään verkkoon. Heikki Iiskolan tehot olivat 1+3 ja Aaro Astalan 3+0, OLS:n sarakkeeseen kirjautti Petri Niemelä saldon 1+2.

Didrik Lillas (2+2) ja Sami Koski (0+4) olivat neljän pisteen miehet, kun SPV kaatoi vieraissa FBC Turun 12-6. Samalla Peliveljet nousi sarjassa neljänneksi ohi ottelun vähemmän pelanneen Westend Indiansin. Avauserän ainoaksi maaliksi jäi Juuso Keskisen ylivoimaosuma. mutta toiseen SPV tuli pyrynä karaten jo 7—1-johtoon ennen kotijoukkueen toista kavennusta. Päätösjaksolla sitten latoivat maaleja molemmat SPV:n vastatessa FBC Turun neljään kavennukseen viidellä lisämaalilla.

TPS venytti voittoputkensa jo kuuteen lyödessään vieraissa sarjajumbo LASBin 6-1. Vain yksi maali mahtui täälläkin avauserään Lauri Eloluodon onnistuessa vieraille, mutta toisessa Olli Laine sekä rangaistuslaukauksesta Waltteri Vesterinen laukoivat Palloseuran karkuun. Päätösjaksolla Eloluoto ja Tuomas Ojala onnekkaalla kaukolurulla veivät TPS:n jo 5—0-johtoon ennen kuin Pietari Porttikivi rikkoi isäntien kuparisen. Olli Laine (2+1) oli puolustajan paikaltaan ottelun tehomies.

Sarjakärjessä on Classicilla nyt 70 pistettä ja kaksi ottelua vähemmän pelanneilla Nokian KrP:llä 63 ja Oilersilla 62 pistettä. Pudotuspeliviivalla EräViikingit on kolme pistettä edellä ottelun vähemmän pelannutta FBC Turkua. Toiseksi viimeisenä oleva OLS on jäänyt viimeisellä suoran säilyjän sijalla paistattelevasta Nurmon Jymystä kolme pistettä.

Sarja jatkuu tiistaina ottelulla Nokian KrP—Happee.

Naisten sarjan kaikki 19 peliään voittaneilla turkulaisilla on 11 pisteen etumatka toisena olevaan Classiciin, kun molemmilla joukkueilla on pelaamatta kolme ottelua. Kolme edellistä mestaruutta voittanut TPS oli runkosarjassa 2022 PSS:n jälkeen toinen, 2023 ykkönen ja 2024 Classicin jälkeen toinen.

Tämän päivän ottelussa nousi toiseksi viimeisenä oleva Welhot toisen erän alussa hetkeksi tappiolta 2–1-johtoon, mutta vielä samassa erässä TPS iski neljä lisämaalia johtaen toisella tauolla 5-2 ja ottelun viimeisellä kympillä 6-2. Welhot nousi vielä Petra Aallosen ja Ella Matinkarin osumilla tilanteeseen 4-6 ennen kuin Henrika Maikola laukoi päätösnumerot tyhjään verkkoon sinetöiden samalla hattutemppunsa. Jenna Saario syötti TPS:n maaleista kolme.

F-liigan naisten sarja jatkuu ensi perjantaina Helsingissä ottelulla EräViikingit–PSS.