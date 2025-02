Fatim Diarra: Haluamme sellaiset työllisyyspalvelut, joissa ihminen kohdataan yksilönä, ei numerona

Helsingin Vihreät haluaa kaupungin, jossa yhä useammalla ihmisellä on mahdollisuus tehdä mielekästä työtä. Taloudellisesti vaikeinakin aikoina on panostettava työllisyyttä edistäviin palveluihin ja osaamisen kehittämiseen. Helsingin Vihreiden tavoitteena on tasa-arvoa ja hyvinvointia lisäävät työllisyyspalvelut.

– Ihmisten elämäntilanteet ja voimavarat ovat yksilöllisiä, mutta työllisyyspalveluiden tehtävänä edistää silti jokaisen mahdollisuuksia työllistyä. Haluamme sellaiset työllisyyspalvelut, joissa ihminen kohdataan yksilönä, ei vain numerona excel-taulukossa, toteaa Helsingin Vihreiden kuntavaaliehdokas, kansanedustaja Fatim Diarra.

Helsingin kaupunki on vastannut työllisyyspalveluista vuoden 2025 alusta. Valtakunnallisen TE24-uudistuksen myötä työllisyyspalvelut siirtyivät valtiolta kunnalle. Helsingin kaupungin työllisyyspalveluliikelaitos huolehtii julkisten työvoimapalveluiden tuottamisesta, kaupungin työllisyyden edistämisestä ja työikäisten kotoutumista edistävistä palveluista. Helsingissä oli joulukuun 2024 lopussa 45 037 työtöntä työnhakijaa. Pitkäaikaistyöttömiä oli Helsingissä joulukuussa 18 688. Helsingin työttömyysaste oli vuoden 2024 joulukuussa 12,5 %. Vuoden 2023 lopussa se oli 11,6 %.

–On kohtuutonta, että niin moni haluaisi tehdä töitä, mutta ei saa siihen tilaisuutta. Työttömyys on henkisesti raskasta ja voi heikentää itsetuntoa. Haluan sanoa jokaiselle työttömälle: sinussa ei ole mitään vikaa – tilanne itsessään on vain poikkeuksellisen vaikea, Diarra jatkaa.

–Kaupungin työllisyyspalveluiden tehtävä on varmistaa, että mahdollisimman moni työllistyy nopeasti – erityisesti nuoret, joilla työttömyys ei saa venyä. Tässä on onnistuttava. Helsingin Vihreiden tavoitteena on helpottaa palkkatuen käyttöä myös suomen kielen oppimiseen työn ohessa, mikä auttaisi työnantajia kansainvälisten osaajien ja opiskelijoiden palkkaamisessa, Diarra päättää.