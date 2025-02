Tila- ja asuntojaosto hyväksyi Tilapalvelujen käyttösuunnitelman vuodelle 2025

Tilapalvelut-liikelaitoksen ennakkotilinpäätöksessä on katsaus vuoden 2024 talousarvion toteuman poikkeamista. Luvut perustuvat kirjanpitolukuihin tilanteesta 10.2.2024, ja niihin saattaa tulla joitain tarkennuksia.

Liikelaitoksen vuoden 2024 tulos oli 20,1 milj. euroa, joka alitti tulostavoitteen 1,9 milj. eurolla.



Uudisrakennusinvestointien toteuma, 78,5 milj. euroa, oli 19,4 milj. euroa muutettua talousarviota alempi. Investointiohjelma toteutuu kokonaisuutena, mutta joidenkin yksittäisten hankkeiden osalta on ollut muutoksia.



Varsinainen tilinpäätös käsitellään 31.3.2025 kokouksessa.

Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttötalouden käyttösuunnitelma hyväksyttiin

Jaosto hyväksyi Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttösuunnitelman vuodelle 2025 käyttötalouden osalta.

Liikelaitoksen tulostavoite vuodelle 2025 on talousarvion mukaisesti 26,1 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Tulos on määritelty niin, että liikelaitoksen toiminnan menot katetaan toimitilavuokrilla sekä palvelumaksuilla.



Liikelaitoksen vuoden 2024 käyttösuunnitelman toimintatuotot ovat 334,4 milj. euroa, jotka ovat 1,4 milj. euroa talousarviota suuremmat. Lisäksi tuloissa on valmistus omaan käyttöön -tuloja 0,1 milj. euroa.

Toimintamenot ovat 218,7 milj. euroa, jotka ovat 2,6 milj. euroa talousarviota suuremmat. Kasvu johtuu palvelujen ostoissa tapahtuneista nousuista siivouspalveluissa, purku- ja suunnittelukustannuksissa sekä muissa palvelujen ostoissa.

Seilimäen päiväkodin elinkaarta jatketaan korjauksella

Jaosto hyväksyi Seilimäen päiväkodin elinkaarta jatkavan korjauksen hankesuunnitelman.

Päiväkotirakennuksessa tehdään elinkaarta jatkava korjaus, jossa parannetaan tilojen toimivuutta, tekniikkaa ja käyttöturvallisuutta. Korjausaste on arviolta noin 50 % ja tavoitteena on siirtää peruskorjausta vähintään 15 vuotta. Urakan ulkopuolelle on rajattu vastikään uusitut ryhmäkohtaiset pesutilat. Päivähoitopaikkojen määrä säilyy ennallaan.

Korjaustyö vaatii väistön, joka voitaneen toteuttaa Keraan kesällä 2025, kun Kuninkaisten päiväkoti valmistuu keväällä 2025, ja sen käyttäjät palaavat Kerasta omiin tiloihinsa.

16.12.2024 hankkeen kustannusarvio oli 1 592 000 euroa. Urakasta valmistellaan parhaillaan kilpailutusta.

Lisäksi jaosto kuuli selostuksen ajankohtaisista tila- ja sisäilma-asioista.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

