Pohteen palvelujen aukioloajoissa on joitakin muutoksia hiihtolomaviikolla

Tarkemmat tiedot hiihtolomaviikon muutoksista löytyvät Pohteen verkkosivuilta sosiaali- ja terveyskeskusten yhteystiedoista sekä yksittäisten palvelujen tiedoista paikkakunnittain.

Hoitotarvikejakelun asiakkaita pyydetään varaamaan hoitotarvikkeita riittävästi ja tarkistamaan oman paikkakunnan hoitotarvikejakelun aukioloajat.

Digitaalinen sote-keskus ja Omaolo palvelevat normaalisti

Pohteen Digitaalinen sote-keskus on auki maanantaista perjantaihin kello 7–21 sekä viikonloppuisin ja arkipyhinä kello 8–18. Digitaalisessa sote-keskuksessa asiakas voi keskustella chatissa sairaanhoitajan kanssa. Sairaanhoitaja auttaa ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa lääkärin tai muun ammattilaisen vastaanotolle. Digitaalisen sote-keskuksen mielenterveyden chatissa voi keskustella psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa ja saada tarvittaessa ajan videovastaanotolle. Mielenterveyden chat on auki maanantaista perjantaihin kello 8–20, viikonloppuisin ja arkipyhinä palvelu on suljettu.

Asiointi Digitaalisessa sote-keskuksessa tapahtuu Pohteen verkkosivuilla alareunan chat-ikkunasta tai OmaPohteen kautta. Digitaaliseen sote-keskukseen pääsee myös Omaolon kautta tekemällä ensin oirearvion, joka antaa oireisiin sopivan arvion hoidon tarpeesta. Oirearvion voi täyttää mihin vuorokauden aikaan tahansa ja se käsitellään Digitaalisen sote-keskuksen aukioloaikana.

Asiakkaiden käytössä on myös koko maan kattavan Terveyskylän verkkosivuilla oleva sähköinen terveyspalvelu Päivystystalo. Sieltä saa muun muassa itsehoito-ohjeita ja sen kautta voi käyttää Päivystyshelppi-palvelua, joka ohjaa ja neuvoo äkillisissä terveysongelmissa ennen yhteydenottoa terveydenhuollon ammattilaiseen. Päivystystalon verkkosivut.

Kiireelliseen hoitoon hakeutuminen iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä

Kun oma sosiaali- ja terveyskeskus on suljettu, kiireellistä hoitoa saa päivystyksestä. Ennen päivystykseen lähtöä tulee aina ensin ottaa yhteyttä Päivystysapuun.

Päivystysapuun saa yhteyden puhelimella ja chatin kautta. Päivystysavun maksuton puhelinnumero on 116 117. Päivystysavun chat palvelee Pohjois-Pohjanmaan asukkaita Päivystysavun verkkosivulla.

Päivystysapu arvioi asiakkaan tilanteen ja ohjaa tarvittaessa eteenpäin joko omaan sosiaali- ja terveyskeskukseen tai päivystykseen tarkennettuun hoidon tarpeen arviointiin. Päivystysavusta saa myös hoito-ohjeita ja neuvontaa kiireellisiin terveysongelmiin, kun oma sosiaali- ja terveyskeskus on kiinni. Lisätietoa Päivystysavusta.

Hoidon tarpeen arviointi tehdään myös päivystyksessä asiakkaan saapuessa paikalle. Hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen hoito jatkuu joko päivystyksessä tai virka-aikana asiakkaan omassa sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Päivystyksessä hoito tapahtuu kiireellisyyden mukaan.

Hätätilanteessa soitetaan aina hätänumeroon 112. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi kova rintakipu, äkillinen kouristelu, hengitysvaikeus, tajuttomuus, halvausoireet, tulipalo tai kolari. Lisätietoa päivystyksestä Pohteen verkkosivuilla.

Kriisitilanteisiin saa apua aina

Sosiaali- ja kriisipäivystys on aina avoinna. Sosiaali- ja kriisipäivystykseen voi ottaa yhteyttä, kun haluaa tehdä kiireellisen lastensuojeluilmoituksen tai jos tarvitsee kiireellistä apua esimerkiksi perheväkivaltatilanteissa. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen kautta saa myös kriisiapua äkillisten, järkyttävien tapahtumien käsittelyyn. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen yhteystiedot.