Espoon kulttuuritaloilla upea naistenpäivän ohjelmatarjonta

Espoon kulttuurikeskuksessa, Sellosalissa, Kannusalissa, Lasten kulttuurikeskus Aurorassa ja Näyttelykeskus WeeGeellä halutaan jälleen kiinnittää huomiota yhdenvertaisuuteen kansainvälisen naistenpäivän eli lauantain 8.3. kynnyksellä. Päivä on huomioitu ohjelmistossa laajemminkin kuukauden aikana ja samalla halutaan myös muistuttaa siitä, että tasa-arvon toteutumiseen on vielä matkaa.

Tasa-arvo kehittynyt hitaasti erityisesti musiikkialalla

Teoston vuonna 2024 julkaiseman yhdenvertaisuusraportin mukaan yhdenvertaisuus ja tasa-arvo kehittyvät hitaasti musiikkialalla. ”Naisten osuus musiikin säveltäjinä ja sanoittajina on pysynyt noin viidenneksessä. Musiikkialan opiskelijoissa naisia on kuitenkin ollut jo pitkään yli puolet. Suomessa naisten osuus musiikin esittäjien ja tuottajien joukossa on pysynyt noin 25 prosentissa. Etnisiin vähemmistöihin sekä kieli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat kokevat eniten syrjintää ja epäasiallista kohtelua musiikkialalla.”

(Lähde: Musiikkialan yhdenvertaisuus ja tasa-arvo kehittyvät hitaasti, Teosto 18.4.2024)



Espoon kulttuuritalojen ja -palveluiden kulttuuripalvelupäällikkö Leena Hoppanialle naistenpäivä merkitsee muistutusta siitä työstä, jota vahvat naiset ovat historian saatossa tehneet tasa-arvon edistämiseksi.



-Paljon on Pohjoismaissa jo saavutettu, mutta vielä on työtä tehtävänäkin. Työurallani on ollut tilanteita, joissa on ollut hieman vaikeaa tulla kuulluksi tai nähdyksi naisena. Miehenä on luultavasti hyväksyttävämpää olla kovaäänisempi ja tiukempi, mutta olen pyrkinyt olemaan välittämättä tällaisesta. Espoon kulttuuritaloissa on käytössä anonyymi rekrytointi, mikä takaa työnantajalle parhaiden henkilöiden palkkaamisen yhdenvertaisesti sukupuolesta, etnisestä taustasta tai muusta vastaavasta riippumatta, Hoppania kertoo.

Kulttuuritalojen sisällöissä pyritään kiinnittämään huomiota moninaisuuteen. Naistenpäivän viikolla Hoppania aikoo käydä Sellosalissa katsomassa Suomifilmin Salaiset Kansiot – kadonnutta naisroolia etsimässä -esityksen keskiviikkona 5.3.

-Meille viihteen kautta esitetty historiallinen naisrooli on tosi kapea. Tämä ei tietenkään vastaa todellisuutta, vaan on ollut tietynlaisen ihanteen esittämistä. Siksi on kiinnostavaa nähdä, miten aihetta on käsitelty, Hoppania jatkaa.

Historian jännät naiset ja Minna Canthin tarina Espoon kulttuurikeskuksessa

Tapiolassa sijaitsevassa Espoon kulttuurikeskuksessa on luvassa Historian jännät naiset -näytelmä keskiviikkona 12.3. Näytelmä perustuu Maria Petterssonin samannimiseen kirjaan ja siinä herätetään henkiin sukupuolensa takia unohdettuja, historiankirjoituksen ulkopuolelle jätettyjä naishahmoja.

Minna C. - rakkaudesta ihmisarvoon -monologinäytelmä puolestaan kertoo poikkeuksellisen lahjakkaan suomalaisen naisen, Minna Canthin tarinan keskiviikkona 19.3. Minna oli ristiriitainen persoona, joka järkytti 1800-luvun suomalaista yhteiskuntaa kantaa ottavilla kirjoituksillaan ja elämäntyylillään. Vapaa pääsy.



Sellosalissa juhlistetaan naistenpäivää jälleen koko viikon ajan

Sellosalissa Leppävaarassa on juhlistettu naistenpäivää useamman päivän aikana jo muutamana vuotena peräkkäin. Tämän vuoden ohjelmatarjonta ei tuota pettymystä!



Sellosalin naistenpäivänviikko alkaa tiistaina 4.3. pianon ja harmonikan sävelin säestetyllä Duo Susannan ja Hennan iltapäiväkonsertilla. Ohjelmassa kuullaan duon omia sävellyksiä sekä vanhaa tanssimusiikkia vuosikymmenten takaa. Vapaa pääsy.



- Viikon aikana juhlistetaan kansainvälisen naistenpäivän lisäksi upeiden artistien saavutuksia: Jannan nimikkoalbumin julkaisusta tuli juuri kuluneeksi 10 vuotta (Sellosalissa lauantaina 8.3.), Katri Ylander juhlistaa 20-vuotista taiteilijauraansa (perjantaina 7.3.) ja Sara Siipola julkaisi juuri jo ennakkoon platinarajan rikkoneen, Sanon Sen Nyt Ääneen -albumin (torstaina 6.3.), Sellosalin kulttuurituottaja Teo Ottelin kertoo.

Sellosalin lavalla nähdään myös keskiviikkona 5.3. Suomifilmin Salaiset Kansiot - kadonnutta naisroolia etsimässä -esitys, jossa tutkitaan humoristisella otteella muun muassa naisroolien historiaa elokuvissa.

Barbie-elokuva, ryijy-työpaja ja jazzia

Kannusalin ohjelmistoon Espoon keskuksessa valikoitui Barbie-elokuva (2023) lauantaina 8.3. naistenpäivänä, koska se herättää keskustelua naiseuden monimuotoisuudesta ja tasa-arvosta raikkaalla ja viihdyttävällä tavalla.



-Elokuva tarjoaa paitsi nostalgisen matkan ikonisen Barbie-hahmon maailmaan, myös ajatuksia herättävän tarinan, joka sopii täydellisesti juhlistamaan naistenpäivän teemoja, kulttuurituottaja Ella Lindeman kertoo.

Lasten kulttuurikeskus Aurorassa Järvenperässä järjestetään ohjelmaa sekä aikuisille että lapsille. Tuotantopäällikkö Johanna Kallioahon mukaan lastenkulttuurikeskuksen toiminnassa on ensiarvoisen tärkeää, että lapset saavat kokea monipuolisia taide-elämyksiä kokijan sukupuolesta riippumatta. Naistenpäivän ohjelmassa lauantaina 8.3. on Yhteinen ryijy -työpaja kierrätysmateriaaleista.

Näyttelykeskus WeeGeellä Tapiolassa nähdään April Jazz Club + WeeGee: Silva Kallionpää Quartet perjantaina 7.3. Viulisti Kallionpään sävellyksissä venytetään uteliaasti totuttuja muotteja ja etsitään alinomaa uusia ilmaisun polkuja. Kallionpään ennakkoluulottomia näkemyksiä piirtävät esiin vaikutteet jazzin lisäksi taidepopista ja elektronisesta musiikista.

Espoon kaupungin kulttuuritaloihin ja -palveluihin kuuluu Espoon kulttuurikeskus, Sellosali, Kannusali, Lasten kulttuurikeskus Aurora, Näyttelykeskus WeeGee sekä Espoonlahden kulttuurihanke.

