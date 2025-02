Kiinteistömarkkinoiden alavire jatkui pääkaupunkiseudulla vuonna 2024

Keskeisiä syitä markkinoiden hiljentymiselle ovat kohonnut korkotaso ja talouden epävarmuus. Korkojen nousun seurauksena sijoittajien tuottovaatimukset ovat nousseet, eivätkä ostajien ja myyjien hintanäkemykset ole kohdanneet.

Kaupankäynnin hidastuminen on vaikuttanut kaikkiin kiinteistösektoreihin, mutta erityisesti toimistokiinteistöjen kysyntä on laskenut. Vuonna 2024 toimistokiinteistöjen kauppavolyymi jäi historiallisen alhaiseksi, vain noin 150 miljoonaan euroon. Etätyön yleistyminen on vähentänyt toimistotilan tarvetta, mikä näkyy markkinoiden polarisaationa.

Tiedot selviävät tuoreesta, vuosittain julkaistavasta Helsingin kaupunginkanslian ja KTI Kiinteistötieto Oy:n tutkimuksesta Toimitilamarkkinat Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla.

Laadukkaat kohteet keskeisillä sijainneilla kysyttyjä

Laadukkaiden, sijainniltaan keskeisten kohteiden kysyntä on pysynyt hyvällä tasolla, mutta vanhemmat ja heikompien alueiden toimistotilat ovat menettäneet arvostustaan. Pääkaupunkiseudun keskeisimpien toimisto-osamarkkinoiden yhteenlaskettu vajaakäyttöaste nousi yli 15 prosenttiin vuonna 2024. Helsingin ydinkeskustassakin tyhjillään oli yli 15 prosenttia toimistotilatarjonnasta vuoden 2024 lopussa.

Vaisuilla markkinoilla sijoittajien mielenkiinto kohdistui asunto- ja tuotannollisiin kiinteistöihin. Lukumääräisesti kauppoja tehtiin eniten asuntokiinteistöistä, mutta kaupat olivat keskimäärin melko pieniä. Suurimman volyymin saavutti tuotannollisten kiinteistöjen sektori, jonka kaupankäyntivolyymi nousi noin 700 miljoonaan euroon. Tuotannolliset kiinteistöt olivat ainoa kiinteistösektori, jossa kauppavolyymi kasvoi edellisvuodesta. Tuotanto- ja varastokiinteistöjen kysyntää tukevat esimerkiksi verkkokaupan kasvu sekä tuotanto- ja toimitusketjujen kehitys.

Helsingin asema kiinteistösijoitusmarkkinoilla pysynyt vahvana

Kaupankäyntivolyymin laskusta huolimatta pääkaupunkiseutu säilyttää vahvan asemansa Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla. Vuoden 2024 kiinteistökaupoista 54 prosenttia tehtiin pääkaupunkiseudulla ja Helsingin osuus koko maan volyymistä oli 23 prosenttia. Helsingin vetovoimaa kiinteistösektorilla vahvistaa se, että maan arvokkaimmat toimitilakiinteistöt löytyvät Helsingin keskustasta.

