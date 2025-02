Antti Tuomaisen kirjasta taas tv-tuotanto! Palkittuun romaaniin perustuva Pikku Siperia -elokuva Netflixissa maaliskuussa

Netflix on vihdoin paljastanut Antti Tuomaisen romaaniin perustuvan Pikku Siperia -elokuvan julkaisupäivän. Elokuva on katsottavissa maailmanlaajuisesti suoratoistopalvelusta 21.3.2025 alkaen. Pikku Siperia on jo kolmas Tuomaisen romaanista tehty tai tekeillä oleva tv-tuotanto. Mies joka kuoli -romaaniin perustuvasta sarjasta on tulossa Elisa Viihteelle toinen tuotantokausi, ja sarjan katseluoikeudet on myyty Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Hollywood-tuotannossa on vakuutusmatemaatikko Henri Koskisesta kertova Jäniskerroin-trilogia. Henri Koskista esittää siinä Steve Carrell.

Kriitikoiden ylistämä, palkittu Pikku Siperia on rikosromaani ja musta komedia uskosta ja epäuskosta, inhimillisistä pyrkimyksistä ja ihmistä suuremmista kysymyksistä. Siitä tehdyn elokuvan on ohjannut Dome Karukoski ja sen pääosissa nähdään Eero Ritala, Malla Malmivaara, Martti Suosalo ja Tommi Korpela.

Pikku Siperiassa pienen Hurmevaaran kylän arki järkkyy, kun yön pimeydessä kiitävän auton katon läpi jysähtää arvokkaaksi osoittautuva meteoriitti. Kaupungin pormestari näkee meteoriitissa hitaasti kuolevan kylän pelastuksen, joten kylän pastori ja rauhanturvaajaveteraani Joel Huhta päätyy vartioimaan meteoriittia ennen kuin se lähetetään Lontooseen tarkempaa arviointia varten. Mutta meteoriitti herättää monenmoista kiinnostusta. Samalla kun pastori pyrkii suojelemaan taivaankappaletta niin amatööri- kuin ammattirikollisilta, hän yrittää selvittää myös omaan elämäänsä liittyvää, vielä suurempaa mysteeriä. Joelin vaimo on nimittäin hiljattain paljastanut, että hän on vihdoin ja viimein raskaana. Uutinen on hieno, mutta valitettavasti Joel ei voi saada lapsia sotavammansa vuoksi. Hän ei vain ole kertonut sitä vaimolleen...

Pikku Siperia voitti sekä The Times -lehden Vuoden kirja -palkinnon että arvostetun brittiläisen Petrona-palkinnon, joka myönnetään parhaalle Britanniassa julkaistulle pohjoimaiselle rikoskirjalle. Kirja hurmasi ilmestyessään sekä kriitikot että kirjojen ystävät.

Pikku Siperiasta sanottua:

“Antti Tuomaisen, aikamme merkittävimmän kotimaisen dekkarikirjailijan, kahdeksannessa romaanissa ulkoiset puitteet ovat kunnossa. Ollaan tuhannen asukkaan itäsuomalaisessa tuppukylässä lähellä Venäjän rajaa. (…) Päähenkilön painajaiseen samastuu ja hänen tarmoonsa ihastuu.” – Kauppalehti Optio

“Tuomaista ei tunneta jaarittelusta. Hänet tunnetaan vauhdikkaista, sujuvista ja harkituista jännitysromaaneista. Sellainen Pikku Siperiakin on.” – Helsingin Sanomat

“Antti Tuomainen tuo vetävän jännitysjuonen hyiseen suomalaisympäristöön erinomaisen tunnelmallisella vimmalla ja tyylitietoisella synkällä koomisuudella.” – Karjalainen

“Omassa lajissaan Tuomainen edustaa edelleenkin varmaotteista jännärikirjailijaa. Välillä huvitellaan hyveellisen sankarin itseironialla, välillä syöksytään elokuvamaiseen toimintaan, jopa räjähdysefekteihin.” – Aamulehti

“Antti Tuomainen vaihtoi vakavan kirjallisuuden huumorityyliin muutama kirja sitten. Niistä kolmas osuu naulan kantaan. Kirjoittamisen lahja näkyy taas. (…) Tuomainen onnistuu sitomaan uskomattoman uskottavaksi.” – Kotiliesi

“Antti Tuomaisen uutuusdekkarissa pappi kulkee rikosten jäljillä. Kirjailija käsittelee rikosromaanissaan elämän suuria kysymyksiä, kuten rakkautta, kuolemaa, Jumalaa, uskoa ja maailmankaikkeutta. (…) Papin ajattelu ja toiminta on kuvattu niin luontevasti, että alkaa miettiä, miten Tuomainen oikein on perehtynyt papin työhön.” – Kirkko ja kaupunki