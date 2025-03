Humanitaarinen apu tarvitsee pakkauksia

Ukrainan sota on jatkunut jo kolme vuotta. Elämä maassa on vaikea ja ukrainalaiset tarvitsevat monenlaista apua. Apua maahan toimittaa valtiollisten tahojen lisäksi erilaiset järjestöt.

Isojen järjestöjen toimittama apu on koordinoitua ja ammattimaista. Pienet toimijat tekevät tärkeää työtä pienin resurssein ja pitkälti vapaaehtoisvoimin. Monet yritykset tahtovat olla mukana tukemassa vapaaehtoistyötä.

Tampereen ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry on yksi avustuksia toimittava yhdistys. Se kerää ja toimittaa Ukrainaan esimerkiksi hygieniatarvikkeita, kuivamuonaa, lääkkeitä ja muita tärkeitä tarvikkeita sodasta kärsiville siviileille. Pahvilaatikot ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta humanitaarinen apu voidaan toimittaa perille. Kuljetuksessa tarvittavan pakkauksen tulee olla hygieeninen ja suojaava, jotta avustustuotteet pysyvät siisteinä ja ehjinä matkansa aikana.

Yhdistys pyysi DS Smithiltä apua pakkauksiin. He lähettävät jatkuvasti humanitaarista apua Ukrainaan ja kuljettamisessa tarvitaan paljon puhtaita pahvilaatikoita. Pienen yhdistyksen resurssit ovat rajalliset, joten ulkopuolinen apu on tarpeellista.

”Yhdistys tekee merkittävää työtä auttaessaan ukrainalaisia. Lahjoittamalla kuljetukseen soveltuvia pahvilaatikoita DS Smith voi tehdä sen, mitä parhaiten osaamme eli pakkauksia.” – Ari Viinikkala, toimitusjohtaja, DS Smith, Suomi

DS Smith haastaa muutkin auttamaan

Ukrainalaisten yhdistyksiä on Suomessa usealla paikkakunnalla. Tampereen ukrainalaisten yhdistyksellä on verkkosivut, jossa he kertovat avustustyöstään siitä kiinnostuneille. He ottavat vastaan lahjoituksia myös yksityishenkilöiltä. Jokainen lahjoitus on tärkeä ukrainalaisten auttamiseksi. DS Smith kokee yhteisötyön palkitsevaksi ja kannustaa yrityksiä ja yksilöitä tukemaan lähiyhteisöjensä toimintaa.