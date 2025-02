Indie-artisti Saarisalo Teosto-palkintoehdokkaana — Uusi single ilmestyy 7. maaliskuuta

Indie-artisti Saarisalo on ehdolla vuoden 2025 Teosto-palkinnon saajaksi itsenäisesti julkaisemallaan Mikä meitä vaivaa? -albumilla. Teos on saanut laajaa huomiota jo ennen ehdokkuutta: se oli ehdolla vuoden 2025 Indie Awardseissa, nimettiin Soundin vuoden 2024 parhaiden kotimaisten levyjen joukkoon, ja sen hitti Tyrmäys x3 nousi TikTok-ilmiöksi sekä YleX:n Nosteessa viikon kappaleeksi.



Mikä meitä vaivaa? on albumi ihmisyyden kipukohdista ja kollektiivisesta surusta. Saarisalo on säveltänyt ja sanoittanut kappaleet itse, ja ne on sovitettu bändisoundiin yhdessä yhtyeen kanssa. ”Koen, että levy tarkastelee maailmaa jumalkuvien ja polariteettien kautta. Se on teos ihmisyydestä, sen kipukohdista ja kollektiivisesta surusta”, artisti kuvailee.



Saarisalo kertoo, että lähes kaikkien levyn kappaleiden teko lähti liikkeelle todella intensiivisistä tunteista ja hänen omasta tarpeestaan sanoittaa maailman menoa. Artistin musiikki on kunnianhimoista ja tunteita pelkäämätöntä poprockia, joka iskee kuulijaa tietoisesti suoraan sydämeen. Saarisalo sanookin, että hänen herkkyytensä, suorasanaisuutensa ja pedagogisesta taustasta kumpuava kykynsä tarkastella ja käsitellä asioita ovat supervoimia, joista hänen artistipersoonansa muodostuu.

Teosto-palkintoehdokkuutta artisti pitää hienona ja aika uskomattomanakin: “Töitä on tehty pitkään ja hartaasti, joten ehdokkuus tuntuu erityisen kannustavalta. Tähän työhön menee kaikki sydän, aika ja raha. On upeaa, että oma ja tiimini panostus noteerataan.”

Teosto-palkinnon voittaja julkaistaan huhtikuussa.

Uudessa singlessä Konmaritetaan kiihkomielisesti

Saarisalon uusi single Siivotaan näkee päivänvalon ensi viikon perjantaina 7. maaliskuuta. Kappaleessa pohditaan suursiivouksen myötä iskevää sielua puhdistavaa tunnetta.

”Kappaleen kertoja ottaa Konmarituksen astetta vakavammin, ja hankkiutuu eroon kaikesta, joka muistuttaa häntä aiemmasta elämästä ja minuudesta. Kertoja hairahtuu ajattelemaan, että tämä puhdistus muuttaa häntäkin perustavanlaatuisesti”, Saarisalo kuvailee uuden kappaleen tarinaa.