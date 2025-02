Vientiteollisuuteen työehtosopimukset, rakennusalalla kiriviikko – Palonen toivoo vauhtia neuvotteluihin

– Toivotaan kuitenkin, että Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden välisen työehtosopimuksen syntyminen tuuppaa vauhtia myös rakennusalan neuvotteluihin, sanoo Rakennusliiton puheenjohtaja Kimmo Palonen.

Palosen mukaan neuvottelut ovat edenneet jotensakin nihkeissä tunnelmissa. Isäntäpuolelta on puuttunut rohkeutta ratkaisuihin, ja Etelärannassa on jääty odottamaan vientiteollisuuden pelinavausta. Vaikka etenkin palkkaratkaisun suhteen tilanne oli odotettu, on hitautta ollut myös useiden Rakennusliiton sopimusalojen tekstineuvotteluissa. Toisaalta myös selvää edistymistä on tapahtunut monilla aloilla.

– On vaikea sanoa, onko taas kerran meneillään ne historian vaikeimmat neuvottelut, vai onko kyse normaalista menosta, mutta se jää nähtäväksi tälle viikolle, Palonen toteaa.

Myös Rakennusliiton sopimuspöydissä on työnantajilla ollut halua hyödyntää Orpon hallituksen työelämäheikennykset työehtosopimuksiin. Teollisuusliitto onnistui kuitenkin omassa sopimuksessaan torjumaan heikennyksiä.

– Teollisuusliitto sai tosiaan merkittäviä asioita tekstipuolelle läpi. Asioita, joilla on aitoa merkitystä jäsenille. Muutoinkin haluan onnitella naapuriliittoa kovan neuvottelu-urakan saattamisesta maaliin. Meillä on omat sopimuksemme ja omat neuvottelumme, mutta on selvä asia, että vientiteollisuuden esimerkki vaikuttaa myös meidän pöydissämme, Palonen arvioi.

Entä sitten rakennusalan sopimukset? Valtakunnansovittelija on jo ennakkoon ilmoittanut, että ei tule tekemään päänavaajasopimusta korkeampia korotuksia kenellekään – ja tähän hänet sitoo nykyisin myös laki. Puheenjohtaja Palonen ei kuitenkaan halua arvioida rakennusalan palkkaratkaisua.

– Katsotaan nyt rauhassa. Toivottavasti kuitenkin saamme ratkaisun aikaan helmikuun puolella ja vältymme lakoilta.