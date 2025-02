Tiina Raevaaralle Jaakko Juteini -palkinto

Palkintoraadin perustelut:

"Jaakko Juteini (Jacob Judén, 1781–1855) oli ensimmäinen suomenkielinen kirjailija, joka julkaisi laajan ja monipuolisen tuotannon ja myös yksi Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran perustajista. Juteini halusi vaikuttaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja kohottaa suomenkielisen rahvaan tieto- ja koulutustasoa. Hän oli sekä humoristi että eettinen ajattelija, joka puhui

lähimmäisenrakkauden puolesta ja edisti eläinsuojelua.

Tiina Raevaara on suorittanut filosofian tohtorin tutkinnon perinnöllisyystutkimuksen alalta vuonna 2005. Tieteellinen pätevöityminen muodostaa vankan pohjan hänen mittavassa tuotannossaan. Useiden palkittujen romaanien ja novellikokoelmien ohella hän julkaissut suuren joukon artikkeleita. Erityisen tunnetuksi hän on tullut Suomen Kuvalehden kolumnistina. Raevaara ei ole kaihtanut vaikeitakaan kysymyksiä, josta todistaa hänen teoksensa Ikuisen elämän lyhyt historia: kuinka taistelemme kuolemaa ja vanhuutta vastaan (2024). Ihmisen ja eläimen suhdetta hän on käsitellyt tietokirjoissaan Koiraksi ihmiselle (2011) ja Minä, koira ja ihmiskunta: lajien välisen yhteiselon historia (2022). Tiina Raevaaran toiminnalle yleensä on ominaista monipuolisuus, terve epäily yleisesti hyväksyttyjä käsityksiä kohtaan, asiallisuus ja juteinimainen halu sekä valistaa että herättää keskustelua."

"Erityisesti minua ilahduttaa, että palkintoraati nosti esiin viimeisimmät tietokirjani. Kirjailijana minua kiinnostaa tuoda yhteen päällisin puolin aika erilaisia teemoja, näyttää asioita uusista näkökulmista sekä herättää keskustelua. Raati tuntui huomanneen nämä motiivini, ja se tuntuu valtavan hyvältä," Tiina Raevaara kommentoi tunnustusta.

Raevaara on tiedonjulkistamisen valtionpalkinnolla ja Suomalaisen tiedeakatemian Pro scientia -palkinnolla huomioitu kirjailija, tiedetoimittaja, perinnöllisyystieteeseen erikoistunut biologi ja filosofian tohtori. Hänet valittiin äskettäin vuoden tiedetoimittajaksi ja Turun yliopiston kunniatohtoriksi. Raevaaralta on ilmestynyt 11 romaania, Runeberg-palkittu novellikokoelma ja viisi tietokirjaa.​

Jaakko Juteini -palkintoraatiin kuuluivat professori H. K. Riikonen (puheenjohtaja), Jaakko Juteini -seuran puheenjohtaja, filosofian tohtori Eero Ojanen ja dosentti Anna Kuismin.