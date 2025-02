Ehdotukset itsenäisyyspäivän kunniamerkeistä tehtävä viimeistään 30.4.

Aluehallintovirastojen tehtävänä on pyytää kunnanhallituksilta, hyvinvointialueilta ja koulutuskuntayhtymiltä toimialoittain ehdotuksia Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkkien saajista. Tasavallan presidentti myöntää kunniamerkit itsenäisyyspäivänä 6.12.



Pyydämme saada 30.4. mennessä kunniamerkkiehdotuksia seuraavien ministeriöiden toimialoilta:

opetus- ja kulttuuriministeriö;

sisäministeriö;

sosiaali- ja terveysministeriö;;

valtiovarainministeriö.



Kun olemme käyneet läpi saamamme ehdotukset, teemme niiden pohjalta omat esityksemme, jotka lähetämme edelleen ministeriöille. Jokainen aluehallintovirasto voi lähettää vain tietyn määrän esityksiä ministeriöihin, joten joudumme karsimaan niitä. Ritarikuntien hallitus tekee annettavista kunniamerkeistä lopulliset esitykset tasavallan presidentille.

Kunniamerkkiehdotusten on oltava hyvin perustellut

Ritarikuntien sääntöjen mukaisesti ehdotusten kunniamerkin saajista on pohjauduttava merkittäviin henkilökohtaisiin ansioihin. Ansiot täytyy ehdotuksissa perustella hyvin. Kunniamerkin saamisen lähtökohtana ovat ansiot, jotka ovat keskitason suorituksen yläpuolella ja jotka on osoitettu ammattialalla tai huomattavissa yhteiskunnallisissa tehtävissä.

Esimerkiksi kunnalliselle luottamushenkilölle kunniamerkin antamisen edellytys on pitkäaikainen ja ansiokas toiminta kunnallishallinnossa. Jos kunnalliselle luottamushenkilölle ehdotetaan kunniamerkkiä, tulee samalla ilmoittaa hänen päätoimensa ja koulutuksensa sekä luottamustoimen hoitamisen ulkopuoliset ansiot.

Jos henkilölle on jo aiemmin myönnetty kunniamerkki tai arvonimi, hänelle voidaan myöntää ylempi kunniamerkki vasta, kun myöntämisten välillä on seitsemän vuotta. Esityksessä on tärkeää korostaa ehdokkaan edellisen kunniamerkin jälkeen kertyneitä ansioita.

Ohjeita kunniamerkin hakemiseen

Ehdotukset Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkkien saajista tulee tehdä Ritarikuntien lomakkeella: linkki lomakkeelle.

Kunniamerkkiehdotuslomake on tulostettava, mielellään kaksipuolisena, ja allekirjoitettava. Jos lomaketta ei ole allekirjoitettu, emme voi huomioida hakemusta.





Kunniamerkkiä ehdottavan tahon tulee olla valmis maksamaan kunniamerkin lunastusmaksu. Lisätietoa lunastusmaksuista on sivustolla ritarikunnat.fi.





Allekirjoitetut, asianmukaisesti täytetyt ja hyvin perustellut kunniamerkkiesitykset tulee paperisena toimittaa viimeistään 30.4.2025 sen aluehallintoviraston kirjaamoon, jonka toimialueella kunniamerkkiä ehdottava taho sijaitsee. Löydät osoitteet ja toimialakohtaiset lisätiedon antajat alta.

Henkilöstömme sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@avi.fi.. Puhelimitse heidät tavoittaa puhelinvaihteen kautta: 0295 016 000.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo, PL 1, 13035 AVI

Lisätietoa

• Opetus- ja kulttuuriministeriön toimiala: Kirsi Pekkanen

• Sisäministeriön toimiala: Veera Riikkula

• Sosiaali- ja terveysministeriön toimiala: Päivi Åkerblom

• Valtiovarainministeriön toimiala: Taina Kemppi

Itä-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo, PL 2, 13035 AVI

Lisätietoa

• Opetus- ja kulttuuriministeriön toimiala: Lauriina Aninko-Takkunen

• Sisäministeriön toimiala: Mari Kiminki

• Sosiaali- ja terveysministeriön toimiala: Eeva Eriksson

• Valtiovarainministeriön toimiala: Mari Kiminki

Lapin aluehallintovirasto, kirjaamo, PL 3, 13035 AVI

Lisätietoa

• Opetus- ja kulttuuriministeriön toimiala: Mika Petramaa

• Sisäministeriön toimiala: Mika Petramaa

• Sosiaali- ja terveysministeriön toimiala: Eija Kallo

• Valtiovarainministeriön toimiala: Mika Petramaa

Lounais-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo, PL 4, 13035 AVI

Lisätietoa

• Opetus- ja kulttuuriministeriön toimiala: Arja Randell

• Sisäministeriön toimiala: pelastustarkastaja Pirjo Tuominen

• Sosiaali- ja terveysministeriön toimiala: Tuula Rahkonen

• Valtiovarainministeriön toimiala: Tanja Railo

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo, PL 5, 13035 AVI

Lisätietoa

• Opetus- ja kulttuuriministeriön toimiala: Sari Karonen ja Marjo Ketonen

• Sisäministeriön toimiala: Tarja Siirilä

• Sosiaali- ja terveysministeriön toimiala: Kirsi Mäenpää

• Valtiovarainministeriön toimiala: Elisabet Heinrich

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, kirjaamo, PL 6, 13035 AVI

Lisätietoa

• Opetus- ja kulttuuriministeriön toimiala: Tiina Pirinen

• Sisäministeriön toimiala: Tiina Ulvinen

• Sosiaali- ja terveysministeriön toimiala: Leena Meriläinen

• Valtiovarainministeriön toimiala: Sirpa Kova

Lisätietoa: Kunniamerkkiehdotuslomake ja täyttöohje (ritarikunnat.fi)