SDP:n Miapetra Kumpula-Natri Kiovassa sodan vuosipäivänä

SDP:n kansanedustaja Werning: Turvallinen Suomi rakennetaan määrätietoisella varautumisella ja vahvalla yhteistyöllä 22.2.2025 10:40:01 EET | Tiedote

Suomen turvallisuus on yhteinen asia, joka edellyttää valtion, kuntien ja hyvinvointialueiden sekä kansalaisten vahvaa yhteistyötä. Nopeasti muuttuva maailmantilanne ja viime vuosien kriisit ja häiriötilanteet ovat osoittaneet, ettei varautumista voi ottaa itsestäänselvyytenä. Valtion vastuulla on varmistaa Suomen kriittisen infrastruktuurin ja palveluiden sekä huoltovarmuuden toimivuus, mutta myös jokaisen kotitalouden on syytä miettiä omaa kriisivalmiuttaan, toteaa SDP:n kansanedustaja Paula Werning.