Jaana Pelkonen Helsingin Kokoomuksen kuntavaaliehdokkaaksi

Helsingin Kokoomuksen piirihallitus on nimennyt entisen kansanedustajan ja kaupunginvaltuutetun Jaana Pelkosen ehdokkaakseen kevään kuntavaaleihin. Piirihallitus nimesi Pelkosen maanantai-iltana kahdeksan muun ehdokkaan lisäksi.



Helsingin Kokoomuksella on uusien ehdokkaiden myötä entistä monipuolisempi ehdokaslista, jolla puolue tavoittelee jatkoa kaupungin suurimpana puolueena.

”Olemme onnekkaita, koska saamme asua hienossa, pienessä metropolissa, vehreiden puistojen ja meren ympäröimänä. Minusta Helsingissä hienointa on sen ainutlaatuinen luonne. Jokainen kaupunginosa on omanlaisensa - on rouheaa ja hienostunutta, muttei koskaan hienostelevaa,” Pelkonen sanoo.

Pelkonen kertoo unelmoivansa Helsingistä, joka ei kalpene muiden metropolien rinnalla ja joka on hyvä kotikaupunki asukkailleen.

”Pienen koululaisen äitinä, yrittäjänä, liikuntaa ja kulttuuria rakastavana helsinkiläisenä haluan kantaa korteni kekoon viihtyisän, välittävän, vastuullisen sekä vetovoimaisen, yhteisen Helsinkimme eteen. Haluan tasa-arvoisen ja eheän tolkun kaupungin, jossa ketään ei jätetä yksin ja jossa jokaisella on toivoa ja mahdollisuuksia. Lapsillemme ja nuorillemme turvallisen ja kannustavan kaupungin elää ja kasvaa."

"Ajatusmaailmassani vapaus ja vastuu sekä oikeudet ja velvollisuudet kulkevat tiiviisti käsi kädessä. Luonnon ja ympäristön kunnioittaminen ovat aina olleet minulle itsestäänselvyyksiä. Ahkeruudesta ja osaamisesta on palkittava, mutta epäonnistuakin saa. Yhden menestys ei ole pois muilta,” Pelkonen sanoo.

Pelkosen mukaan Helsinki on rehellinen ja aito kaupunki, joka ansaitsee sinnikkäät puolustajansa.

”12 vuoden vankalla kokemuksella kuntapolitiikasta tiedän, että tavoitteet saavutetaan yhteistyöllä, reippaalla talkoohengellä ja pitkäjänteisyydellä. Yhdessä voimme rohkeasti, ennakkoluulottomasti ja sinnikäästi rakentaa Helsinkiämme paremmaksi. Uudistuen, oppien ja kehittyen. Yhteistyössä on voimaa”, Pelkonen arvioi.

Pelkonen toimi kokoomuksen kansanedustajana vuosina 2011–2023 ja Helsingin kaupunginvaltuutettuna 2009–2021. Koulutukseltaan Pelkonen on valtiotieteiden maisteri ja toimittaja. Poliittisen uransa ohella hän on tehnyt pitkän ja monipuolisen uran media-alan yrittäjänä.



Hän on keskittynyt erityisesti yhdenvertaisen, hyvinvoivan ja avoimen yhteiskunnan rakentamiseen. Hänen keskeisiä teemoja ovat olleet tyttöjen ja naisten oikeudet sekä sujuva arki helsinkiläisille.

Helsingin Kokoomus on nimennyt tähän mennessä 123 ehdokasta ja tulee jättämään täyden, 127 ehdokkaan listan huhtikuussa järjestettäviin kuntavaaleihin. Helsingin Kokoomuksen pormestariehdokas on Daniel Sazonov.

Helsingin Kokoomuksen toiminnanjohtaja Timo Enroth iloitsee Pelkosen ehdokkuudesta.

"Jaana täydentää erinomaisesti jo monipuolista ja vahvaa listaamme. Hän tuo mukanaan vankkaa kokemusta ja aitoa sydämen paloa politiikkaan," Enroth sanoo.



LINKKI: Helsingin Kokoomuksen kokouksessaan 24.2.205 nimeämät uudet ehdokkaat tästä linkistä.

LINKKI: Helsingin Kokoomuksen kuntavaalisivut



