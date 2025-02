Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti ehdolla UEFAn hallitukseen.

Investointipankkiirina ja sijoittajana jalkapallon ulkopuolella työskentelevä Ari Lahti on toiminut Palloliiton puheenjohtajana vuodesta 2018 lähtien. UEFAn talouskomitean jäsen hän ollut vuodesta 2019 alkaen. Lisäksi Lahti on toiminut Veikkausliigan (1997-2001) ja Kuopion Palloseuran (1998-2018) puheenjohtajana, ja on edelleen seuran pääomistaja.

Lahden mukaan nyt on oikea hetki tavoitella vaikutusvaltaista tehtävää eurooppalaisen jalkapallon ytimessä, sillä aiemmin pysyvinä pidettyjä jalkapallon rakenteita uhkaavat uudenlaiset riskit. Maailmantilanne, ilmastokriisi, demokraattisen päätöksenteon vaarantuminen ja digitalisaatio edellyttävät uudenlaisia toimia pelin ydinperiaatteiden turvaamiseksi.

– Haluan olla vaikuttamassa UEFAn päätöksentekoon suomalaisen jalkapallon arvojen mukaisesti, ja tuon mukanani eurooppalaisen jalkapallon ytimeen suomalaisen yhteiskunnan parhaat puolet sekä arvokkaat opit, joita olen saanut liike-elämässä ja seurajohtajana, Lahti kertoo.

Lahden mukaan UEFAn vahva strategia, United for Success, antaa hyvän rakenteen hallitustyöskentelylle tulevaisuuteen.

– Tavoitteeni on olla mukana edistämässä ja varmistamassa, että jalkapallo on tulevaisuudessakin kilpailukykyinen ja vastuullinen sekä ihmisiä yhteen kokoava voima, vaikka maailma ympärillä horjuisi. Pelin perusrakenteiden toimivuus tulee varmistaa, hallinto tulee hoitaa korkeimpien standardien mukaisesti ja naisten jalkapallon potentiaalia edelleen vahvistaa, Lahti kertoo ydinteemoistaan.

UEFAn hallituksen muodostavat puheenjohtaja Aleksander Čeferin ja 16 jäsenliittojen edustajaa. Lisäksi European Club Associationilla on UEFAn hallituksessa kaksi paikkaa ja European Leaguesilla yksi.

UEFAn kongressi valitsee uudet jäsenet hallitukseen 3. huhtikuuta Belgradissa. Hallituksen jäsenistä joka toinen vuosi erovuorossa on kahdeksan jäsentä, ja nyt äänestetään jäseniä kaudelle 2025–2029. Hallitukseen äänestetään nyt seitsemän uutta jäsentä, ja kandidaatteja tehtävään on tarjolla 11. Suomen edustaja Lahti hakee neljän vuoden hallituspaikkaa.

UEFAn sääntöihin on lisätty toinen kiintiöpaikka naisille, ja ainoana ehdokkaana Norjan jalkapalloliiton puheenjohtaja Lise Klaveness tulee valituksi tehtävään.

Kaksi UEFAn hallituksen jäsentä joutui luopumaan hallituspaikastaan kesken kauden 2023–2027, ja näihin kahteen, kahden vuoden tehtävään on hakemassa viisi kandidaattia.

Ari Lahti tavoittelee historiallista paikkaa UEFAn hallituksessa. jossa suomalaisedustus on ollut harvassa. Ainoastaan Toivo A. Ekholm 1962–1966 ja Lauri Pöyhönen 1986–1988 ovat edustaneet Suomea tehtävässä aiemmin.



Candidates for election to the UEFA Executive Committee at the 49th Ordinary UEFA Congress >>





