Yhdysvalloissa alkaa merkittävä sananvapausoikeudenkäynti – Greenpeace puolustaa kansalaisoikeuksia Energy Transferin SLAPP-kannetta vastaan

Oikeudenkäynti on tällä hetkellä avoinna yleisölle Pohjois-Dakotan piirioikeudessa. Median ja ulkopuolisten tarkkailijoiden lukuisat yritykset oikeudenkäynnin läpinäkyvyyden ja saavutettavuuden lisäämiseksi on kuitenkin torjuttu. Oikeus esimerkiksi hylkäsi Greenpeacen pyynnön oikeudenkäynnin suorasta live-verkkolähetyksestä, kuten myös useiden toimittajien ja medioiden pyynnöt laajentaa median pääsyä oikeuteen.

Tänään alkavassa oikeudenkäynnissä Yhdysvalloissa toimiva fossiilisten polttoaineiden toimittajayhtiö Energy Transfer, joka on Dakota Access Pipeline -putkiston pääomistaja ja operoija, vaatii Greenpeacelta 300 miljoonan dollarin vahingonkorvauksia. Yhtiö väittää Greenpeacen olleen kymmenen vuoden takaisten mielenosoitusten takana. Kyseessä on yksi maailman merkittävimmistä SLAPP-oikeudenkäynneistä, eli strategisista oikeusjutuista julkista osallistumista vastaan. ET:n oikeusjuttu yrittää kirjoittaa uudelleen alkuperäiskansojen Standing Rockissa johtaman protestin historian ja sillä voi olla pitkäkestoisia sananvapautta rajoittavia vaikutuksia Yhdysvalloissa ja muualla. Greenpeacen toimijat Yhdysvalloissa ja Greenpeace International ovat puolustautuneet jo vuodesta 2017 lähtien Energy Transferin oikeusjutuilta[1]. Tähän mennessä oikeusjutut eivät ole menestyneet, mutta tällä kertaa oikeus on ottanut kanteen käsiteltäväkseen.

Deepa Padmanabha, vanhempi oikeudellinen neuvonantaja, Greenpeace USA:sta kommentoi: "Sen lisäksi, että tämä oikeusjuttu voisi vakavasti vaikuttaa Greenpeacen toimintaan, se voisi samalla luoda vaarallisia uusia oikeudellisia ennakkotapauksia, jotka voisivat asettaa kenet tahansa mielenosoitukseen osallistuvan vastuulliseksi muiden mielenosoituksessa tekemistä teoista."

Kristin Casper, Greenpeace Internationalin erityisasiantuntija, kommentoi: "Puolustamme Greenpeace Internationalia oikeudenkäynnissä. Pyrimme myös samalla saamaan takaisin Energy Transferin Yhdysvalloissa nostamien SLAPP-kanteiden aiheuttamat kustannukset oikeusteitse Alankomaissa. Olemme kiitollisia ympäri maailmaa saamastamme tuesta."

Aiemmin tässä kuussa Greenpeace International laittoi Euroopan unionin anti-SLAPP-direktiivin ensimmäistä kertaa testiin nostamalla kanteen hollantilaisessa tuomioistuimessa Energy Transferiä vastaan. GPI pyrkii saamaan takaisin kaikki vahingot ja kustannukset, joita se on kärsinyt ET:n peräkkäisistä, perusteettomista kanteista, joissa vaaditaan satoja miljoonia dollareita GPI:ltä ja Greenpeaceltä Yhdysvalloissa.[2]



Energy Transferin oikeusjutut ovat selkeitä esimerkkejä SLAPPeista.[3] Oikeusjutut ovat yritys haudata voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ja aktivistit oikeudenkäyntikuluihin ja ajaa heidät konkurssiin, mikä lopulta vaientaa eriävät mielipiteet ja fossiiliyhtiöön kohdistuvan kritiikin.

Viitteet:

1. Energy Transferin ensimmäinen oikeusjuttu jätettiin Yhdysvaltojen liittovaltion järjestäytynyttä rikollisuutta käsittelevän RICO(the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) -asetuksen nojalla. Oikeusjuttu hylättiin, ja tuomari totesi, etteivät todisteet likimainkaan tue järjestöjen käsittelemistä RICOn tarkoittamana rikollisena toimijana. Koska liittovaltion oikeus ei ottanut kantaa kanteen sisältämiin kunnianloukkaus- ja salaliitto-väitteisiin, Energy Transfer nosti välittömästi uuden oikeusjutun Pohjois-Dakotan osavaltion oikeudessa näiden ja uusien väittämien pohjalta.

2. https://www.greenpeace.org/international/press-release/72706/greenpeace-international-files-lawsuit-against-energy-transfer-in-first-use-of-eu-anti-slapp-directive/

3. SLAPP-oikeudenkäyntien vastaisen koalition(CASE) raportti dokumentoi 1049 SLAPP-oikeudenkäyntiä Euroopassa vuosien 2010-2023 välillä. Pelkästään vuonna 2023 näitä oikeusjuttuja oli nostettu 166. Suuret öljy-yhtiöt, kuten Shell, Total ja ENI ovat myös nostaneet SLAPP-oikeudenkäyntejä Greenpeacen toimijoita vastaan viime vuosina, mutta nämä vaiennusyritykset ovat päättyneet niiden tappioon oikeudessa.