Gramexilta uusi vastuullisuusohjelma

Leevi and The Leavings kiilasi Whamin joululaulujen kärkipaikalta 17.12.2024 09:00:00 EET | Tiedote

Leevi and The Leavingsin Jossain on kai vielä joulu nousi viime joulun soitetuimmaksi kappaleeksi kaupallisilla radiokanavilla. Edellisten listojen ylivoimainen ykkönen Wham putosi listasijalle neljä. Gramexin joulutilasto listaa marras-joulukuun ajalta kaupallisten radioiden kaksikymmentä soitetuinta joululaulua.