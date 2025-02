Luokanopettajaksi, sosiaalityöhön ja varhaiskasvatukseen S2-väylät kevään 2026 yhteishakuun

Jyväskylän yliopistossa luodaan uusia koulutusväyliä suomea toisena kielenä opiskelleille hakijoille. Uusissa koulutusväylissä otetaan huomioon hakijoiden erilaiset kieli- ja kulttuuritaustat. S2-väyliltä voi hakea luokanopettajakoulutukseen, varhaiskasvatustieteeseen sekä sosiaalityön opintoihin ensimmäisen kerran kevään 2026 yhteishaussa. Koulutuksesta vastaavan vararehtori Marja-Leena Laakson mukaan uudistus on tärkeä yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

”Jyväskylän yliopisto on ollut edelläkävijä kehittämässä käytäntöjä kohti yhdenvertaista ja saavutettavaa yliopistokoulutusta. Tämänkin aloitteen taustalla on arvojemme mukainen näkemys sivistysyliopiston koulutusvastuusta muuttuvassa yhteiskunnassa ja maailmassa. Yliopiston on pystyttävä palvelemaan yhä moninaistuvia hakija- ja opiskelijaryhmiä sekä vastaamaan muuttuneisiin osaamisvaatimuksiin ja muutoksiin väestörakenteessa”, Laakso linjaa.

”Saavutettava yliopistokoulutus tuo mukanaan laajoja vaikutuksia ihmisten kokemuksiin osallisuudesta ja yhteenkuuluvuudesta – eikä vain tähän koulutukseen osallistuville, vaan esimerkiksi kaikille niille lapsille ja nuorille, jotka päiväkodeissa tai kouluissa kohtaavat samankaltaisesta taustasta tulevan opettajan. Myös täysin suomalaisesta kulttuuritaustasta tulevat oppilaat ja opiskelijat saavat mahdollisuuden opiskella kielellisesti ja kulttuurisesti monimuotoisemmassa ja rikkaammassa ympäristössä.”

Marja-Leena Laakson mukaan kieli- ja kulttuuritietoinen lähestymistapa, jossa huomioidaan opiskelijoiden erilaiset taustat, lisää myös itse tutkinto-ohjelmissa olevien opiskelijoiden tasapuolisempaa kohtelua sekä valmentaa paremmin suomalaiseen työelämään.

Uudistus on osa OKM:n kansainvälistymistavoitetta

Sopimuskaudella 2025–2028 opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) strategiarahoituksella tuetaan muun muassa yliopistojen vastuullista kansainvälistymistä tutkimuksessa ja koulutuksessa. Jyväskylän yliopiston kieli- ja kulttuuritietoisten koulutusten suunnittelu ja toteutus on osa tätä tavoitetta. Työ etenee vaiheittain mallin kehittämisestä varsinaisiin koulutuksiin, jotka integroidaan koulutusten suomenkielisiin vuosiluokkiin. Ensimmäiset opiskelijat aloittavat uudistetuissa koulutuskokonaisuuksissa syksyllä 2026.

Suomen väestön moninaistuessa on tärkeää tarjota mahdollisuuksia ja osin kohdennettujakin väyliä korkeakoulutukseen, sanoo opetusneuvos Kaisu Piiroinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Piiroisen mukaan yhteiskunnan tasapainon ja edustavuuden kautta on äärimmäisen hyvä, että väestön moninaisuus näkyy paremmin yhteiskunnan eri puolilla ja eri ammattikunnissa, erityisesti säädellyissä julkisen sektorin tehtävissä.

"Kun vieraskielisille opiskelijoille tarjotaan opintoja kansalliskielillä, työllistymismahdollisuudet valmistumisen jälkeen ovat paremmat. Kieli- ja kulttuuritietoiset koulutusväylät antavat mahdollisuuden osallistua korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen siten, että kehittyvä kielitaito huomioidaan substanssiopintojen lomassa”, Piiroinen sanoo.

S2-tausta ei silti aina tarkoita tuen tarvetta kielen osaamisessa, Piiroinen muistuttaa. Kieli- ja kulttuuritietoiset väylät tekevät kuitenkin näkyväksi myös niitä taitoja ja tietoja, joita suomalaisessa työelämässä tarvitaan – mutta joita ei varsinaisesti ole kirjattu tutkintovaatimuksiin.

Infotilaisuus uusista koulutusväylistä huhtikuussa

Tarjoamme lisätietoa Jyväskylän yliopiston S2-koulutusväylistä Keski-Suomen korkeakouluviikolla torstaina 10.4.2025 klo 12.00 järjestettävässä infotilaisuudessa “Opettajaksi tai sosiaalialalle s2-taustalla” Lähde-kirjaston Tietoniekka-tilassa (1. krs).

Infotilaisuus on tarkoitettu niin perusasteen ja toisen asteen opinto-ohjaajille, opettajille sekä suomi toisena kielenä -taustaisille hakijoille. Ilmoittaudu mukaan alla olevasta tapahtumakutsusta!

https://www.jyu.fi/fi/tapahtumat/opettajaksi-tai-sosiaalialalle-s2-taustalla

Lisätietoa

Peppi Taalas

0505541720

peppi.taalas@jyu.fi

Eija Aalto

0408053320

eija.aalto@jyu.fi