Schneider Electricin MCSeT 24 -keskijännitekojeisto on moderni ja innovatiivinen ratkaisu sähkönjakeluun

Schneider Electric julkaisi uuden Esmi-paloilmoitinkeskuksessa toimivan palografiikka-alustan 11.2.2025 14:33:09 EET | Tiedote

Schneider Electric on lanseerannut uuden Ecostruxure™ Fire Operationin (EFO), joka on Esmi Sense FDP -paloilmoitinkeskukseen integroitu moderni ja asiakaskohtaisesti muokattavissa oleva etäkäyttöalusta. Uuden pohjakuviin perustuvan etäkäyttöliittymän eli palografiikan avulla kiinteistön paloilmoittimen hallinta on nyt entistä helpompaa ja nopeampaa, myös mobiililaitteilla.