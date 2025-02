Oulun yliopisto ja Centria AMK kehittävät virtuaalivoimalaitoksia energiatehokkuuden parantamiseksi

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) -tutkimusryhmä ja Centria-ammattikorkeakoulu Kokkolasta pilotoivat ratkaisuja, jotka parantavat energiatehokkuutta ja edistävät uusiutuvan energian laajempaa hyödyntämistä.



Kansainvälinen hanke keskittyy erityisesti Pohjois-Euroopan haja-asutusalueisiin, joissa sähköverkon uudisrakentaminen voi olla kallista ja haastavaa. Virtuaalinen voimalaitos tarjoaa mahdollisuuden lisätä energian tuotannon ja kulutuksen joustavuutta ja luoda paikallisia, omavaraisia energiaratkaisuja. Hankkeen tavoitteena on kehittää viisi erilaista liiketoimintamallia, jotka mahdollistavat virtuaalivoimalaitosten laajan käyttöönoton eri yhteisöissä.

Innovatiivisia pilotointikohteita Suomessa

Hankkeessa toteutetaan konkreettisia pilottikokeiluja, joissa testataan erilaisten virtuaalivoimalaitosmallien toimivuutta käytännössä. Oulun yliopiston tutkimusryhmä kehittää älykästä energianhallintaa erityisesti omakotitaloille ja piharakennuksille, joissa on suora sähkölämmitys. Pilottikohteena on 1980-luvulla rakennettu omakotitalo Tupoksella, jossa modernisoidaan lämmitysjärjestelmä hyödyntämällä edullisia massatuotettuja komponentteja ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.



”Muutostyöt maksavat arviolta 2 000 euroa, ja niiden odotetaan tuovan huomattavia säästöjä sähkönkulutuksessa ilman, että asumismukavuudesta joudutaan tinkimään. Lisäksi kohteeseen asennetaan aurinkosähköjärjestelmä akustoineen, mikä vahvistaa paikallista energiantuotantoa ja vähentää riippuvuutta valtakunnallisesta sähköverkosta”, kertoo projektipäällikkö Markku Kananen Oulun yliopistosta.



Toinen pilottikohde sijaitsee Toholammilla, missä Centria-ammattikorkeakoulu kehittää biokaasulaitoksen yhteyteen energiavarastointijärjestelmää. Hankkeessa testataan, kuinka akkuvarastoinnin ja älykkään ohjelmiston avulla voidaan optimoida maatilan energiankulutusta ja varastoida ylijäämäsähköä hyödynnettäväksi silloin, kun sähkön hinta on korkeimmillaan. Maatilan biokaasulaitos tuottaa sähköä sekä maatilan omiin tarpeisiin että liikennekäyttöön biokaasuna, ja energiatehokkuuden lisäämisellä voidaan saavuttaa entistä parempi omavaraisuus.

Kohti kestävää energiatulevaisuutta

Tavoitteena on luoda joustavia, kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja, jotka tukevat uusiutuvan energian käyttöä ja vähentävät riippuvuutta perinteisestä, yksisuuntaisesta sähköntuotannosta voimalaitoksista kuluttajille. Virtuaaliset voimalaitokset ovat lupaava askel kohti älykkäämpää ja kestävämpää energiajärjestelmää, jossa yhteisöt voivat hallita omaa energiaverkostoaan tehokkaammin ja taloudellisemmin.

COPOWER-hankkeessa yhdistetään tutkimusta, käytännön kokeiluja ja kansainvälistä yhteistyötä, jotta kehitetyt ratkaisut saadaan mahdollisimman laajasti käyttöön. 20 organisaatiosta kuusi on varsinaisia hankekumppaneita ja 14 toimii yhteistyötahoina. Kumppaneina Oulun yliopiston ja Centria-ammattikorkeakoulun kanssa toimivat ERNACT ja Donegalin maakuntaneuvosto Irlannista, Nólsoy Energy ltd Färsaarilta sekä Islannin yliopisto. Hankkeen budjetti on lähes 1,5 miljoonaa euroa, ja sen rahoittaa Pohjoinen periferia ja arktinen -ohjelma. Hanke kestää 31.5.2026 asti.



Yhteystiedot:

Markku Kananen, projektipäällikkö

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) -tutkimusryhmä

Puh: 040 559 4969

markku.kananen@oulu.fi



Fabian Sander, projektipäällikkö

Centria R&D

Puh: 050 473 3817

fabian.sander@centria.fi