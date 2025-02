SuPerin Inberg: Vanhustenhoidon ongelmia ei saa enää ohittaa

SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg: Työvoiman saatavuutta sote-alalla on parannettu hyvän hoidon kustannuksella 11.2.2025 05:00:00 EET | Tiedote

Hoitajien saatavuus työmarkkinoilla on parantunut, koska hoidon määrästä ja laadusta on säästetty. Tämä on kyseenalainen tapa lisätä työvoiman saatavuutta, SuPerin puheenjohtaja Päivi Inberg sanoo. – Hoitoalan pito- ja vetovoiman parantaminen on kestävä ratkaisu työvoiman saatavuuden lisäämiseksi ja keinoja ovat muun muassa palkkauksen ja työolojen sekä johtamisen parantaminen. Hoitoala on yhä vetovoimainen ja hoitoalan ammattilaisten motivaatio on korkea. Tätä ei kannata vaarantaa huonoilla ratkaisuilla, sillä hoitoala tarvitsee lisää ammattilaisia tulevina vuosina.