ERP-järjestelmien käyttö kasvaa: “Pk-yritykset digitalisoituvat tai jäävät kilpailun jalkoihin”

Joensuun Motonet-tavaratalo käyttää kotimaista Tehden-toiminnanohjausjärjestelmää 27.10.2021

Joensuun Motonet-tavaratalo otti lokakuussa käyttöön kotimaisen Tehden-toiminnanohjausjärjestelmän. Tehden on sataprosenttisesti kotimainen perheyritys, jolla on pitkä yhteinen historia Motonetin emoyhtiön, Broman Group -konsernin kanssa. Tehden on jo aiemmin osoittanut tehonsa Iisalmen ja Varkauden Motonet-tavarataloissa.