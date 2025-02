American Car Show’n Drift World laajenee ja pullistelee kotimaisia driftingtähtiä

Paikalla on muun muassa Heinonen Drift Team, jonka kuljettaja Lauri Heinonen voitti EM-kultaa kaudella 2024 Drift Masters European Championship –sarjassa.

ACS25’een saapuu myös Power2Drift-tiimi, jota edustavat driftingin Euroopan mestari Juha Pöytälaakso ja driftingtähti Krisse Aalto.

Uuden autonsa ensiesiintymisen perinteisessä helsinkiläisessä autonäyttelyssä tekee myös Black Smoke Racing -tiimi, joka on kuskinsa Teemu Peltolan siivittämänä saavuttanut suuren suosion Euroopassa. ACS25’ssa esiteltävää tiimin uutta autoa käskee ensi kaudella Joona Waronen, joka hyppää oikean kilpa-auton rattiin suoraan simulaattoridriftauksen maailmasta.

Mukana on myös driftingin Suomen mestari Jarkko Jylhä oman Chaser Drift Teamin kanssa. Jylhä lähtee ensimmäistä kertaa kiertämään Drift Masters European Championship –sarjaa vuonna 2025.

Drift Worldissä nähdään myös moottoriurheiluvaikuttajat Ville Kaukonen ja Pauli Laakso, sekä Rallin moninkertainen Suomen mestari Teemu Asunmaa joka esittelee oman, täysin uuden, drifting-autonsa. Lisäksi Drift Worldissä on Laakson ja Juha Koskiniemen vetämä Missä Vika! ACS-live, jossa haastatellaan tunnettuja autourheilijoita ja asiantuntijoita.

“On ollut mahtava huomata, että kiinnostus ACS25’ta ja Drift World -näyttelyosiota kohtaan on ollut todella innostunutta. Original American Car Show on ainutlaatuinen ja perinteikäs tapahtuma, mikä mahdollistaa suuren yleisön tavoittamisen pääkaupunkiseudulla, sillä onhan autonäyttelymme järjestetty Helsingin Messukeskuksessa jo vuodesta 1992 lähtien. Pyrimme jatkuvasti uudistamaan ACS’ää, ja Drift World on siitä loistava esimerkki, sillä tapahtumatiimimme lanseerasi sen vuonna 2024. Näyttelyosion, ja erityisesti lajin suuren suosion johdosta tarjoamme nyt driftingille entistä isomman näkyvyyspaikan. Esillä on ennennäkemättömän laaja kattaus Driftingiä matalamman kynnyksen luokista aina kovimpiin Drift Masters- tiimeihin saakka", FHRA Marketing Oy:n toimitusjohtaja Anssi Pinola kertoo.

Drift Masters European Championship –sarjan ensimmäinen osakilpailu ajetaan Vallenlungassa Italiassa 25.-26.4.2025.

Pääsiäisen ykköstapahtuma pääkaupunkiseudulla

Original American Car Show järjestetään 46. kertaa. ACS25 on koko perheen ikärajaton juhla, joka on avoinna Helsingin Messukeskuksessa pääsiäisviikonloppuna 18.-20.4. päivittäin klo 10-18.

Drift Worldin lisäksi American Car Show, Classic Car Show, Custom Truck Show, MC Heaven, Mopo Tuning, Motorsport ja Tuning Car Show ovat osa ACS25-tapahtumaa. Harrasteajoneuvoilla paikan päälle saapuville cruising-kulttuurin harrastajille tapahtumassa on oma Harrasteparkki, jonne on varattu päivittäin ilmainen pysäköintitila noin kolmellesadalle autolle. Näiden lisäksi autohifi on tyylikkäästi esillä ACS25’ssä ja Nuori Rakentaja -näyttelyosioon osallistuvien alle 23-vuotiaiden ajoneuvorakentelijoiden parhaimmisto palkitaan rakentelustipendein.

Original American Car Show ACS25 -oheisohjelman esiintyjiä ovat TUULI, Jaakko Kulta, Aaro630, Lyömättömät ja Juho “Kihara” Pitkäsen Room Full Of Hendrix. Lisäksi tapahtumassa nähdään SLAM! Wrestling –ammattilaispainia ja täysin uuden Miss Americana –kilpailun finaalit.