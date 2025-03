Miksi miehet liikkuvat naisia enemmän? Selittävänä tekijänä on fyysinen kunto - kehonkoostumus, lihasvoima ja kestävyys

Päivittäisessä liikkumisessa kannamme kehon massaa lihaksilla, joiden toimintaan tarvittavan hapen kuljettaa hengitys- ja verenkiertoelimistö. Siksi fyysisen kunnon osatekijät – kehonkoostumus, lihasvoima ja kestävyyskunto – voivat vaikuttaa päivittäisen liikkumisen määrään.



Ikääntymisen myötä lihasmassan määrä pienenee ja verenkiertoelimistön kyky kuljettaa happea työskenteleville lihaksille heikkenee. Nämä muutokset vaikuttavat kykyyn ylläpitää fyysistä aktiivisuutta ikääntyessä.

”Jos ihminen kokee liikkumisen entistä raskaammaksi, hän todennäköisesti liikkuu vähemmän”, arvioi akatemiatutkija Laura Karavirta Jyväskylän yliopistosta.

”Fyysinen kunto kuvaa kykyämme suoriutua päivittäisistä fyysisistä toimista. Jos kunto on heikentynyt, päivittäinen liikkuminen aiheuttaa enemmän väsymystä.”



Tutkimus osoitti, että iäkkäillä miehillä on vähemmän rasvakudosta suhteessa kehon massaan, sekä parempi lihasvoima ja kestävyyskunto kuin naisilla. Näiden taustatekijöiden ymmärtäminen auttaa arvioimaan päivittäistä liikkumista suhteessa yksilöllisiin kykyihin. Aktiivisuuden aiheuttama energiankulutus oli noin 20 % suurempi miehillä verrattuna naisiin.

Monissa tutkimuksissa mitataan aktiivisuutta absoluuttisena energiankulutuksena. Tutkimusuutisia ja liikkumisen suosituksia lukiessa on tärkeää ymmärtää, että sama tavoite ei välttämättä sovi kaikille.

”Tutkimuksemme auttaa muita tutkijoita selvittämään fyysisen aktiivisuuden ja fyysisen kunnon itsenäisiä terveysvaikutuksia” Karavirta lisää. ”Toivon, että tulevaisuudessa voimme antaa entistä yksilöllisempiä suosituksia terveyttä edistävään liikkumiseen.”

“Yhdelle voi riittää kuntoliikunnaksi kävely, kun toinen voi tarvita vauhdikkaampia liikuntamuotoja kunnon parantamiseksi.”

Tutkimus kuuluu Europan tutkimusneuvoston ja Suomen Akatemian rahoittamaan AGNES-hankkeeseen. Aktiivisuusmittauksiin osallistui noin neljä sataa 75-, 80- ja 85-vuotiasta miestä ja naista. Liikkumista mitattiin arjessa ympäri vuorokauden keräämällä kiihtyvyyttä ja sykettä, joista laskettiin aktiivisuuden energiankulutus yhteistyössä Cambridgen yliopiston MRC Epidemiology Unit -yksikön kanssa. Tutkimusta ovat rahoittaneet myös Yrjö Jahnssonin säätiö ja Juho Vainion säätiö.

