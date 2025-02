Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro arvokasta ikääntymistä ja vanhushoivan tilantenetta koskevassa välikysymyskeskustelussa

Arvoisa puhemies,

Moni meistä tuntee Uuno Kailaan runon, joka alkaa sanoilla ”Raja railona aukeaa…”

Sen kolmas säkeistö kuuluu näin:

”Öinen ulvova tuuli tuo

rajan takaa lunta

isäni, äitini, Herra, suo

nukkua tyyntä unta!”

Miksi lausuin nämä säkeet?

Siksi, että siinä yhdistyy kauniilla tavalla kaksi nytkin tärkeää asiaa.

Kasvava ulkoinen uhka.

Sen me torjumme yhdessä.

Ja toinen asia: turvallinen vanhuus - runoilijan sanoin.

Meidän tehtävämme

on huolehtia myös siitä.

Vanhempi sukupolvi on antanut vuosikymmenet

työelämälle, perheelle ja yhteiskunnalle.

He ansaitsevat kiitoksien lisäksi

hyvät palvelut ja turvallisen elämän.

Mutta tällä hetkellä näemme ja tunnemme ”kylmän viiman”

puhaltavan sosiaali- ja terveyspolitiikassa.

Ihmisille tärkeitä palveluita ja etuuksia leikataan.

Asiakasmaksuja korotetaan.

Työntekijöiden asemaa heikennetään.

Hoitoalan työttömyys kasvaa.

Ankara talouskuri on ylin laki.

Sille uhrataan - heikoin tuloksin - hyvinvointi ja terveys.

Rikkaita nämä uhraukset eivät koske.

Hallitus leikkasi 121 miljoonaa euroa terveyskeskuksilta.

Se on laskennallisesti kolmannes lääkäreiden vastaanotoista.

Siksi hallitus pidensi lakisääteistä hoitotakuuta kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen.

Järjettömin terveyspoliittinen päätös 80 vuoteen!

Hallitus päätti karsia sairaaloiden päivystyksiä.

Vähentää henkilökuntaa hoivakodeissa.

Nostaa lääkkeiden arvonlisäveroa.

Luettelo on loputon.

Viimeisin uutinen se vasta kylmäävä onkin.

Hallitus päätti vuosi sitten, että sosiaalipalveluista on leikattava 100 miljoonaa ja sairaalahoidosta 70 miljoonaa.

Toistan puheenjohtaja Lindtmanin viestin:

Hallitus, kertokaa rehellisesti ennen kevään kunta- ja aluevaaleja, mistä tuo 170 miljoonan euron säästö aiotaan ottaa!

Muutoin tämä on demokratian halveksimista.

Arvoisa puhemies!

Tälle kaikelle on vaihtoehto.

Se ei romuta valtiontaloutta.

Me vaadimme, että hallituksen leikkaama 121 miljoonaa palautetaan terveyskeskuksille.

Jonot poistuvat.

Voimme siirtyä nopeasti omalääkäri- ja omahoitajajärjestelmään. Me emme vain puhu siitä.

Me toteutamme sen!

Me vaadimme, että hoivapaikkoja ei saa vähennetä.

Hoitajien määrän tulee olla kaikissa työvuoroissa riittävä.

Ikääntynyttä ei saa laittaa vaippoineen nukkumaan klo 18 siksi, että hoitajia on liian vähän.

Vuosina 2021–2023 lisäsimme hoivakodeissa henkilöstöä 4000:lla.

Vanhukset saivat parempaa hoitoa.

Henkilöstö jaksoi paremmin.

Mitä tekee tämä hallitus?

Se vähentää henkilöstöä!

Myös kotihoidon tilanne on vaikea.

Siellä tarvitaan nopeasti lisää työntekijöitä.

Riittävä kielitaito on välttämätön.

Mikä ratkaisee?

Kunnon palkka

paremmat työolot

mahdollisuus koulutukseen

hyvä esimiestyö.

Omaishoitajat ovat korvaamattomia.

Heille on järjestettävä riittävät vapaapäivät ja turvattava tukipalvelut: nimetty lääkäri, sairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä.

Myös sairaalapalveluita tarvitaan:

neurologiaa, kaihileikkauksia, tekoniveliä, sydämen tahdistimia, syövän hoitoa.

Toimiva sote on käytännön yhteistyötä, ei byrokratiaa.

35 % yli 75-vuotiaista ei ole koskaan käyttänyt internettiä.

Palveluiden digitalisoituminen on monelle ikääntyneelle ongelma.

Ei kaikille, mutta monelle.

Palvelut on aina saatava myös kasvokkain.

Muistisairaudet ja yksinäisyys ovat valtavia haasteita.

Niissä näkyy sosiaalinen eriarvoisuus.

Se on hälyyttävää.

Siksi:

Tasa-arvoa on lisättävä ja köyhyyttä vähennettävä.

Maksuttomia palveluita, neuvontaa ja tukea tarvitaan.

Arvoisa puhemies,

ja hyvät kuulijat:

Hallitus on epäonnistunut ikäihmisten arvokkaan ja turvallisen elämän edistämisessä.

Siksi sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä esittää hallitukselle epäluottamusta.

Kaiken voi tehdä reilummin - on suunnanmuutoksen aika.