Anu Kaajan Rusetti on ehdolla Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon saajaksi

Ote palkintoraadin perustelusta:

"Rusetti on virtuoosimainen, triptyykkimäinen kollaasiromaani, jonka hedonistinen minäkertoja johdattaa lukijansa grand tourille eurooppalaisen kulttuuriperinnön pariin etsimään henkisiä, fyysisiä ja älyllisiä nautintoja museoista, teknoklubeilta ja kahviloista. Kerronnassa hyödynnetään kolmea eri tyyliä: autofiktiivistä ainesta, maagista realismia ja taide-esseistiikkaa. Siinä yhdistyvät kepeys ja vakavuus, nautinto ja kärsimys sekä ajattelu ja leikki.

Romaanissa käydään surrealistisia keskusteluja esineiden kanssa ja tutkitaan elämän huokoisuutta heijastaen sitä ystävyys- ja parisuhteisiin. Lukukokemus on esteettinen nautinto, ja kautta linjan mukana kulkeva rusetti – bow row rococo – toimii symbolina, jonka hyödytön kauneus tarjoaa näkymän yhteiskunnalliseen vallankäyttöön."

Anu Kaaja (s. 1984) on Turussa asuva palkittu kirjailija, jonka teokset käsittelevät muun muassa valtaa, sukupuolta sekä estetiikkaa ja pohjaavat usein kuvataiteeseen ja visuaaliseen kulttuuriin. Kaaja tunnetaan erityisesti kollaasiromaaneistaan Rusetti (S&S 2023) ja Katie-Kate (Teos 2020). Tamperelaissyntyinen Kaaja on koulutukseltaan käsikirjoittaja ja hän on tehnyt myös kuunnelma- ja näytelmätekstejä sekä Lee Lahikaisen kuvittaman lastenkirjan Florian & Griselda (S&S 2022) . Kaaja on voittanut Kalevi Jäntin palkinnon ja Jarkko Laine -palkinnon.