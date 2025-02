Vihreiden Forsgrén: Hallituksen käsi ei hoivaa tai huolehdi, se kurittaa.

EMBARGO KUNNES PUHE ON PIDETTY. PUHUTTU VERSIO PITÄÄ.



Puheessaan Forsgrén muistutti, että viime vuosina on tullut ilmi anteeksiantamattomia laiminlyöntejä. Ympärivuorokautisessa hoivassa henkilökuntaa on auttamatta liian vähän ja sinne on myös usein kohtuuttoman vaikea päästä. Myös kotihoidossa Forsgrénin on mukaan monin paikoin merkittävä resurssipula ja omaishoitajien jaksamisesta huolehtiminen on jäänyt yhä riittämättömälle huomiolle.

– Viime kaudelle hallitus panosti ikäihmisten palveluihin, me pyrimme korjaamaan, emme rikkomaan! Orpon hallitus romuttaa tämän työn! Hallitus asettaa hyvinvointialueet kohtuuttoman säästöpaineen alle ja leikkaa sote-järjestöiltä. Tämä on valtava virhe, Forsgrén jyrähti.

– Ei auta, vaikka asiantuntijat ovat vaatineet hyvinvointialueille lisäaikaa alijäämien kattamiseen. Hallitus kun ei tunnetusti asiantuntijoiden lausunnoista perusta, jatkoi Forsgrén.

Forsgrénin mukaan emme yksinkertaisesti voi hyväksyä sitä, että hallitus kohdistaa leikkauksiaan toistuvasti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien, toisten ihmisten avun varassa elävien ihmisten peruspalveluihin ja oikeuksiin.

– Hallituksen käsi ei hoivaa tai huolehdi, se kurittaa. Hallituksen käsi ei korjaa, vaan rikkoo, Forsgrén totesi.

Hallituksen rikkova politiikka tarvitsee Forsgrénin mukaan nyt kipeästi suunnanmuutosta.

– Tarvitsemme paitsi taloudellisia panostuksia, myös sosiaali- ja terveysalan henkilökunnan arvostuksen ja palkkauksen parantamista, koulutuksen lisäämistä sekä kokonaan uutta ajattelua, mitä tulee riittävän ja oikeanlaisen hoivan toteuttamiseen, linjasi Forsgrén.

