Li Andersson: Vähemmän ja heikommin – Omnibus-paketti on merkitsemässä takapakkia EU:n kestävyyslainsäädäntöön

Kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan:

Tuoreimpien tietojen mukaan Euroopan komissio julkaisee tällä viikolla Omnibus-paketin, joka sisältää muutoksia keskeisiin EU:n kestävyyslainsäädännön säädöksiin, kuten yritysvastuudirektiiviin (CSDDD) ja kestävyysraportointidirektiiviin (CSRD). Julkisuuteen vuotaneet tiedot viittaavat siihen, että komission ehdotuksessa esitetään merkittäviä heikennyksiä yritysten huolellisuusvelvoitteisiin, kuten uhrien mahdollisuuksiin hakea oikeutta, sakkoihin lain rikkojille sekä ilmastovaatimusten toimeenpanoon. Lisäksi raportointivaatimuksia esitetään rajattavaksi vain suurimpiin yrityksiin, jolloin laaja joukko yrityksiä jäisi kestävyysraportoinnin ulkopuolelle. Tämä vaarantaisi EU:n kestävyystavoitteet ja loisi oikeudellista epävarmuutta sekä yrityksille että jäsenvaltioille, jotka ovat jo alkaneet toimeenpanna nykyistä lainsäädäntöä.

Huomionarvoista on, että Omnibus-hanketta valmisteltaessa ei ole tehty kunnollista vaikutustenarviointia eikä julkista kuulemista. Komission helmikuussa järjestämän "realiteettitarkastuksen" ja pyöreän pöydän keskustelun osallistujavalinnassa on nähty vakavia puutteita: keskusteluihin on osallistunut etupäässä suuryritysten edustajia, mukaan lukien yrityksiä, jotka ovat parhaillaan oikeudenkäynnin kohteena ihmisoikeus- ja ympäristöloukkauksista, kun taas kansalaisyhteiskunnan, ammattiliittojen ja vastuullisten yritysten ääniä ei ole huomioitu asianmukaisesti. Tämä rikkoo komission omia "paremman sääntelyn" periaatteita ja vaarantaa EU:n oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian.