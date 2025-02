Ensimmäinen Kruunusilloille tuleva raitiovaunu toimitetaan Helsinkiin

Raitiovaunutoimitukset Kruunusiltojen tulevan liikenteen tarpeisiin ovat alkaneet. Ensimmäinen vaunu tuodaan Kaupunkiliikenne Oy:lle Helsinkiin Otanmäestä Skoda Transtechin tehtaalta ja siirretään Kaupunkiliikenteen varikolle keskiviikkona 26.2.. Vaunu on tyypiltään For City Smart Artic X54 eli se on samanlainen kuin pikaratikka 15:lla liikennöivät vaunut.