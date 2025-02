Varhan aluehallituksen 25.2.2025 kokouksen tarkastamaton pöytäkirja

Vuoden 2024 tulos valmistumassa: alijäämä kaventui -118,6 miljoonaan euroon 25.2.2025 15:38:02 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vuoden 2024 tilinpäätöksen alustavat luvut näyttävät oikean suuntaista kehitystä. Varhan vuoden 2024 alijäämä on kaventunut -118,6 miljoonaan euroon. - Hyvinvointialueuudistuksen hyödyt alkavat näkyä. Meillä on vielä talouden alijäämää kurottavana hyvin paljon, mutta alijäämämme ei ole aivan niin syvä, kuin ennuste vielä syksyllä näytti. Kustannustason kasvu on alkanut hidastua. Tämä kertoo siitä, että meillä on onnistuttu tekemään paljon tehostavia uudistuksia samalla, kun olemme huolehtineet asiakkaiden ja potilaiden palveluista, sanoo hyvinvointialueen johtaja Tarmo Martikainen. Alijäämää saatiin kavennettua muun muassa hillitsemällä palvelujen ostoja (toteuma -2,8 milj. euroa alle muutetun talousarvion) ja tarkistamalla henkilöstömitoitusta sekä organisaatiota ja johtamisjärjestelmää kehittämällä (henkilöstökulujen toteuma -11,3 milj. euroa). Vuoden 2023 tilinpäätökseen verrattuna alijäämää on -28,8 milj. euroa pienempi (tilinpäätöksen 2023 alijää