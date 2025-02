Päätöstiedote: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 25.2.2025

Helsingfors bjuder på massor av avgiftsfria aktiviteter under sportlovsveckan 11.2.2025 07:46:00 EET | Pressmeddelande

Under skolornas sportlovsvecka den 17–23 februari ordnar Helsingfors stad tiotals evenemang för barn och unga i Helsingfors. Största delen av stadens evenemang under sportlovet är helt gratis eller förmånliga så att alla ska ha möjlighet att delta. Specialutbildad personal står till förfogande på ungdomsgårdar och idrottsplatser samt i bibliotek, kulturcenter och museer så att barn och ungdomar i Helsingfors vare sig behöver gå sysslolösa eller vara ensamma under sportlovet. För att delta i ungdomsgårdarnas sysslor behövs ett så kallat Jässäri-medlemskort (namnet är en förkortning på det finska Jäsenkortti). Det är lätt som en plätt att registrera sig, och förstås gratis på Jässäris webbplats: nuorten.hel.fi/sv/jassari Du hittar hela utbudet på stadens sportlovssida på nätet.