Italiassa vaiettiin uudesta koronavirustartunnasta minkkitarhalla

Italialainen eläinoikeusjärjestö LAV sai viranomaisilta tammikuussa 2025 tiedon, että koronatartunta minkkitilalta oli löydetty jo syksyllä 2024. Tapauksesta ei kuitenkaan kerrottu julkisesti, ja noin 900 minkkiä tapettiin kaikessa hiljaisuudessa loka-marraskuun vaihteessa. Tapaus on uutisoitu myös Italian mediassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL varoitti viimeksi marraskuussa 2024, että nykyinen turkistarhaus aiheuttaa jatkuvan pandemiariskin. Minkkejä kasvatetaan yhä useassa Euroopan maassa, mukaan lukien Suomessa, joka on Euroopan 3. suurin turkisten tuottajamaa. Minkit ovat tunnetusti alttiita koronaviruksille, jotka voivat muuntua minkeissä ja tarttua edelleen ihmisiin. Turkistarha, jolta uusimmat tartunnat löydettiin, on tällä hetkellä tyhjä lukuun ottamatta ulostekasoja. Uloste aiheuttaa LAVin mukaan edelleen tartuntariskin sekä ihmisille että eläimille.

LAV julkaisi jo vuonna 2022 raportin Fashion Spillover, joka paljasti minkkitarhojen systemaattiset hygieniaongelmat ja terveysriskit. Edes bioturvallisuustoimet eivät ole riittäneet estämään tartuntoja. Myös Suomen turkistarhoilla on raportoitu riittämättömiä suojaustoimia esimerkiksi lintuinfluenssaa vastaan.

“Italian tapauksen tulisi herättää suomalaiset päättäjät. Vaikka viime vuonna suomalaisilla turkistarhoilla ei löytynyt koronaa tai lintuinfluenssaa, tautiriski on edelleen ajankohtainen. Eduskunnassa tulisi käydä vakava keskustelu siitä, millaisen pandemiariskin turkistarhaus aiheuttaa. Sen sijaan päättäjät viimeistelevät parhaillaan turkisasetusta, jolla varmistetaan turkistarhauksen jatkuminen. Turkistarhaukselle on aika laittaa lopullinen piste. Meillä ei ole varaa odottaa seuraavaa pandemiaa”, sanoo Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs.

Italiassa edelleen minkkejä turkistarhauskiellosta huolimatta

Italiassa on raportoitu viisi minkkitarhoihin liittyvää SARS-CoV-2-tapausta vuodesta 2020 alkaen. Ensimmäiset tartunnat havaittiin Cremonan ja Padovan alueilla 2020–2021, ja uusia löytyi edelleen vuosina 2022 ja 2023 Lombardiassa ja muissa osissa maata – turkistarhauskiellosta huolimatta.

Turkistarhaus kiellettiin Italiassa joulukuussa 2021. Kielto on astunut voimaan vuoden 2022 alussa. Italia keskeytti jo aiemmin turkistarhauksen koronapandemian vuoksi, mutta kiellosta tehtiin lopulta pysyvä. Lainsäätäjien hitauden vuoksi maassa on kuitenkin edelleen yksi turkistarha, jolla on 400 minkkiä odottamassa pääsyä turvakotiin.

Laajempi artikkeli aiheesta suomeksi on luettavissa Animalia-mediassa.