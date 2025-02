Energiakisa käynnistyy: Onko sinun kotisi Suomen energiaälykkäin?

Sähkökriisi ja korkealle nousseet hinnat herättivät monet suomalaiset miettimään, miten suuri vaikutus sähkömarkkinoilla on heidän arkeensa. Ihmiset huomasivat sähkönhintojen noustua korkealle, että omilla sähkönkäyttötavoilla on todella suuri vaikutus sähkölaskun suuruuteen.

Suomen sähkömarkkina on viime aikoina ollut kovin heilahteleva, mikä tarkoittaa sitä, että hetkellisesti sähkön hinta markkinoilla voi olla todella korkea ja välillä taas sähkön hinta on lähellä ilmaista. Se antaa varsinkin pörssisähkön käyttäjille mahdollisuuden säästää ohjaamalla oma sähkönkäyttönsä tunneille, jolloin sähkö on edullisimmillaan.

Osallistumalla älykkäiden vinkkien keräämiseen voi vaikuttaa

Motiva, Martat ja Vihreä Älyenergia starttaavat nyt Suomen Energiaälykkäin Koti -kampanjan, johon kaikki suomalaiset kotitaloudet voivat osallistua jakamalla omia ratkaisujaan, toimintatapojaan ja valintojaan. Osallistujat ottavat käyttöön ilmaisen sähkösovelluksen ja antavat järjestäjälle pääsyn omaan sähkönkulutustietoonsa. Sovelluksen käyttö ei edellytä Vihreä Älyenergian sähkösopimusta, vaan sitä voivat käyttää minkä tahansa sähköyhtiön asiakkaat. Sähkönkulutustietoa käytetään tulkitsemaan, millä tavalla osallistujan toimintatavat ja ratkaisut näkyvät kulutuksessa ja kustannuksissa. Osallistujien vinkkejä, ratkaisuja ja toimintatapoja jaetaan pitkin kisan etenemistä energiakisa.fi -verkkosivustolla, Facebookissa ja Instagramissa (Suomen Energiaälykkäin Koti).

Osallistujia arvioidaan monin eri tavoin

Suomalaiset ovat tunnetusti insinöörikansaa, ja vinkkejä ja ilmoittautumisia toivotaan paljon erilaisten teknisten ratkaisujen keksijöiltä. Arvioinnissa painotetaan teknologian lisäksi monia muitakin asioita, kuten arjen toimintatapoja, kekseliäisyyttä ja energiatehokkuutta huomioiden asumismuoto sekä yleinen kulutustaso. Näiden ohella arvioidaan myös ympäristön ja kestävyyden huomiointia.

Suomen Energiaälykkäin Koti -kampanja toteutetaan kilpailuna, joten jakamalla omia vinkkejä, ratkaisuja ja toimintatapoja voi saavuttaa hyvän mielen lisäksi myös säästöä sähkölaskussa. Koska kodit ovat erilaisia, kilpailussa on kolme sarjaa: kerrostalo- ja luhtiasunnot, rivitaloasunnot ja omakoti-, pari- ja erillistalot. Kisan tuomarit valitsevat esiraadin valitsemista 15 osallistujasta mielestään parhaan kodin jokaisen sarjan osalta. Näistä kolmesta finalistista kaksi voittaa Vihreä Älyenergian tarjoaman 100 euron lahjakortin, jonka voi käyttää valitsemaansa Vihreä Älyenergian sähkösopimukseen. Voittajan valitsee kansa, joka pääsee äänestämään kolmesta finalistista Suomen energiaälykkäimmän kodin. Voittaja saa Suomen Energiaälykkäin Koti -tittelin lisäksi 1000 euron lahjakortin, jonka voi käyttää valitsemaansa Vihreä Älyenergian sähkösopimukseen. Kilpailun tuomareina toimivat Minna Tolvanen Motivalta, Marianne Heikkilä Martoilta ja Kalle Nevala Vihreä Älyenergialta.

Eri asumismuodoilla on omat säästömahdollisuutensa

Sähkösopimuksen tyypistä riippumatta edullisinta sähköä on kuluttamatta jäänyt sähkö. Sähkön kulutuksen vähentämiseen on monia keinoja, jotka vaihtelevat asumismuodon mukaan. Sähkölämmitteisen omakotitalon sähkötalous näyttää hyvin erilaiselta kuin kaukolämmitteisen kerrostaloasunnon. Molemmissa on kuitenkin mahdollisuus säästää sekä rahaa että ympäristöä.

"Ratkomme kuluttajien energianeuvonnassa suomalaisten kotitalouksien energiankäyttöön liittyviä pulmia ja tarjoamme tietoa siitä, miten omasta asuntotyypistä voi saada mahdollisimman energiatehokkaan. Olemme todella kiinnostuneita siitä, millä tavalla ihmiset ovat omissa kodeissaan hyödyntäneet erilaisia säästötapoja ja esimerkiksi ottaneet käyttöön energiankulutusta ohjaavaa automatiikkaa. Siksi päätimme lähteä mukaan Suomen energiaälykkäimmän kodin etsintään", kertoo asumisen ja kiinteistöjen energiatehokkuuden asiantuntija Minna Tolvanen Motivasta.

Arjen toimintatavoilla voi vaikuttaa eniten sähkölaskun suuruuteen

Yksittäisillä toimenpiteillä voi askel askeleelta parantaa vaikkapa kotinsa energiatehokkuutta, mutta suurin säästö syntyy silloin, kun älykkäistä energiaa säästävistä toimenpiteistä muodostuu tapoja. Martat ovat toimineet arjen kestävien toimintatapojen puolestapuhujina jo 1900-luvun alusta lähtien.

"Kodin energiansäästö ja varautuminen ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan. Ne ovat tehokas keino torjua myös ilmastonmuutosta ja kantaa oma kortensa kekoon. Martat ovat aina korostaneet kestävien valintojen merkitystä ja siksi haluamme nähdä, millaisia valintoja ja arjen toimintatapoja suomalaiset ovat tehneet säästääkseen rahaa ja ympäristöä", sanoo Marttojen pääsihteeri Marianne Heikkilä.

Kriisilähestyminen nakertaa sähkönkäyttäjän hermoja ja jatkuvuutta

Ihmiset ovat lähtökohtaisesti hyviä toimimaan älykkäästi, kekseliäästi ja tehokkaasti erilaisissa kriisitilanteissa. Tämä oli selvästi nähtävissä vuoden 2022 energiakriisin aikaan, jolloin korkeat sähkön hinnat saivat myös kiinteähintaisten sähkösopimusten asiakkaat säästämään sähköä. Moni myös havaitsi, että vaikka pörssihinnoiteltu sähkö oli välillä todella kallista, se oli myös välillä todella edullista antaen mahdollisuuksia säästää.

"Ongelmana on, ettemme me ihmiset ole hyviä toimimaan tällaisessa kriisimoodissa kovinkaan pitkään, ja hyvät toimintatavat unohtuvat. Pörssihintojen kyttääminen ei ole kovin monelle mielekästä puuhaa, vaan älykkäämmän energiankäytön tulisi olla helpompaa", toteaa Kalle Nevala, Vihreä Älyenergian toinen perustaja ja toimitusjohtaja. Vihreä Älyenergia kehitti siksi sähkösovelluksen, jolla kuka tahansa voi ilmaiseksi hyödyntää erilaisia älykkäitä ajastus- ja muistutustoimintoja ilman, että siitä pitää erikseen maksaa tai käyttää kaikkea aikaansa pörssisähkön hintojen seuraamiseen. Älyenergia-sovellus onkin Suomen ainoa ilmainen ja sähkön toimittajasta riippumaton älysovellus, jossa hinta- ja kulutustiedot yhdistyvät energiansäästöohjelmaan ja älytoimintoihin.

Suomen Energiaälykkäin Koti: https://energiakisa.fi

Lisätietoja antaa: Jari Lindholm, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Vihreä Älyenergia Oy, jari.lindholm@vihreaenergia.fi, 0400493340