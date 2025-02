SDP:n Eveliina Heinäluoma: Orpo ja Purra jälleen suurituloisten asialla

Ympäristövaliokunnan jäsen, kansanedustaja ja Helsingin pormestariehdokas Eveliina Heinäluoma (sd.) kritisoi jyrkästi lunastuslakiin esitettyä uudistusta, jonka eduskunta ottaa tänään käsittelyyn:

– Hallitus on tekemässä valtavan tulonsiirron tavallisilta veronmaksajilta yksityisille maanomistajille. Esitys on myös kova isku kunnille ja kuntataloudelle. Lakiin tehtävät uudistukset muodostaisivat ”korotusautomaatin” maanomistajille, joiden ei kannata enää tehdä vapaaehtoisia maakauppoja. Seurannaisvaikutukset rakentamiseen ja asuntojen hintoihin voivat olla merkittävät. Asia ei voi jäädä kuntavaalikeväänä pimentoon vaan kansalaisten on hyvä huomata, mitä Orpon hallitus nyt puuhaa.