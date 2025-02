Orava-kirjojen avausohjelmassa syksyllä 2025 Heli Laaksosen ja Elina Warstan riemukas sukellus värien maailmaan

Meren kutsuun on vastattava – Spirit of Helsinki -veneen maailmanympäripurjehdus 5.2.2025 11:50:33 EET | Tiedote

Spirit of Helsinki -vene osallistui Ocean Globe Race 2023 -maailmanympäripurjehduskilpailuun ja teki suomalaista purjehdushistoriaa sijoittumalla toiseksi. Jussi Evinsalon kirjoittama kirja Spirit of Helsinki – Meren kutsuun on vastattava kertoo jännittävästä matkasta, jolla toistakymmentä erilaista ihmistä erilaisilla purjehduskokemuksilla kamppailevat saman päämäärän eteen. Harva lopulta tiesi, mihin oli lähdössä. Ocean Globe Race 2023 kunnioitti vuoden 1973 Whitbread Round the World -kilpailua ja se käytiin retrosäännöillä ilman nykytekniikkaa. *** Helsingin messukeskuksessa järjestetään venemessut 7.–16.2. Jussi Evinsalo kertoo messuilla kirjastaan perjantaina 7.2. kello 13.