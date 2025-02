Suuren Journalistipalkinnon 2024 ehdokkaat

Suuri Journalistipalkinto on jaettu Suomessa vuodesta 2001 lähtien. Palkinto on Suomen merkittävin journalismille vuosittain annettava tunnustus. Kilpailun tarkoituksena on tukea ja edistää hyvää journalismia sekä vahvistaa vastuullisen suomalaisen median asemaa yhteiskunnassamme. Voiton perusteena on merkittävä journalistinen teko palkinnon julkistusta edeltäneen vuoden aikana.

Vuoden 2024 ehdokkaat perusteluineen ovat:







Vuoden uudistaja



Jaakko Keso, toimittaja, Yle Kioski

Jaakko Keso on onnistunut uudistamaan journalismin kenttää Youtube-kerronnan kautta Tämä on Amerikka -videosarjallaan. Keson ote on rohkea ja rosoinen, ja hän avaa journalistisia prosessejaan ja toimittajan työtä katsojilleen. Keso on aktiivinen keskustelija sosiaalisessa mediassa, joka vahvistaa yleisösuhdetta osallistamalla heitä osaksi journalistista prosessia. Keso tekee nuoria puhuttelevaa journalismia monikanavaisesti.



Satakieli

Haaga-Helian ammattikorkeakoulun monikielinen opiskelijajulkaisu, joka kilpailee journalismin laadussa isojen valtakunnallisten medioiden kanssa ja julkaisee säännöllisesti juttuja viidellä eri kielellä tavoitteenaan lisätä suomalaisen mediakentän moniäänisyyttä.

Käsittelee aiheita, jotka suomalaisilta medioilta usein jää huomaamatta. Monitaustainen ja kielitaitoinen toimitus pääsee lähteisiin, joihin moni muu toimitus ei pääse. Työllistää useita maahanmuuttajatasoisia journalisteja freelancereina ja tukee heidän juttukeikkojen saamista myös muissa suomalaisissa medioissa. Tavoittelee maahanmuuttajia erilaisissa sosiaalisen median verkostoissa.



Radion tekoälyuutiset, STT & Bauer Media

STT:n yhdessä Bauer Median kanssa tekemä tekoälyradiouutisprojekti vapauttaa toimitusten resursseja journalismin tekoon ja tiedonkaivuuseen ilman, että vastaanottaja kärsii. Euroopan uutistoimistojen liiton innovaatioprojektin voittanut projekti tuo luotettavia uutisia entistä nopeammin kuulijoiden saataville.

Vuoden alueellinen juttu



32-vuotias Simo Keskinen on juonut poikkeuksellisen määrän alkoholia ja voi kuolla pian: Minna Ala-Heikkilä, Aamulehti (julk. myös HS:ssä)

Ala-Heikkilän poikkeuksellinen henkilöjuttu antaa kasvot ja äänen kodittomalle tamperelaismiehelle, joka tietää kuolevansa pian. Kohdettaan kunnioittava juttu pakottaa lukijan katsomaan heitä, joiden ohi moni kävelee päivittäin. Haastateltavaa ei esitetä jutussa uhrina. Huomiota herättänyt juttu sai valtavan suuren lukijamäärän paitsi Tampereella myös muualla Suomessa.



Muovisilppua lannoitteeksi: Taneli Laine, Aimo Vainio ja Paula Liesmäki, Maaseudun Tulevaisuus

Maaseudun Tulevaisuuden uutistiimin työryhmä löysi kesällä 2024 lukijavihjeen perusteella sekä maatalouden että ympäristön kannalta pöyristyttävän epäkohdan kauppojen biojätteen kierrätyksessä. MT:n käytyä vinkin antaneella maatilalla, toimittaja Taneli Laine havaitsi tiloille ympäristöystävällisenä myydyn kierrätyslannoitteen sisältävän valtavan määrän muovijakeita.

Juttu nosti esiin erittäin tärkeän ja ajankohtaisen asian, jossa yhdistyy kierrättäminen ja ympäristönsuojelu. Juttu koskettaa maatalouden ja ympäristön lisäksi kauppaa ja kuluttajia.



Keski-Pohjanmaan soten kriisi (useita juttuja)

Vahvaa ja vaikuttavaa uutistyötä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten taloudellisten, hallinnollisten ja poliittisten ongelmien systemaattiseksi läpivalaisemiseksi. Mahdollisia tiedotteita odottamatta lehti on kaivanut esille päätösten valmistelun ja teon kulloistenkin vaiheiden olennaiset tiedot. Samalla ne on analysoitu ja taustoitettu terävällä, selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla. Tärkeää vallan vahtikoiran roolia.

Vuoden juttu



Mika Waltarin salaisuus, Venla Rossi, Helsingin Sanomat

Rossin juttu on hitaan journalismin voimannäyte, jossa featurejutun tiedonhankintaprosessin myötä syntyi kulttuurihistoriallinen skuuppi. Jutussa paljastui uusi puoli yhdestä Suomen kansalliskirjailijoista Mika Waltarin julkaisemattomien tekstien löytymisen vuoksi.



MTV:n tiedot: Suomi jäi Ville Tavion päätöksellä pois Ukraina-liittoumasta – syynä maininta seksuaalivähemmistöistä, Alec Neihum, MTV Uutiset

MTV Uutisten skuuppi siitä, miten ja miksi Suomi jäi pois Ukrainan tasa-arvoliittoumasta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien edistämisen vuoksi. Juttu herätti suuren poliittisen keskustelun, joka aaltoili laajalti ja johon osallistui kriittisillä kommentillaan mm. tasavallan presidentti Alexander Stubb.



”En ole mikään rasisti, mutta”, Joonas Immonen, Ilta-Sanomat

Immosen juttu on kiihkottomasti kirjoitettu rauhallinen juttu merkittävästä yhteiskunnallisesta puheenaiheesta. Ilta-Sanomat soitti rasistisesti tummaihoista Lucia-neitoa kommentoinneille, ja kysyi ajatuksia kommenttien takaa.

Juttu ei rakentanut vastakkainasettelua vaan purki sitä. Juttu on osoitus siitä, että journalismissa kyse on yksinkertaisista hyvistä ideoista, jotka pitää sinnikkäästi ja tyylikkäästi toteuttaa. Erinomaista uutistyötä, joka vaati oivalluksen ja sinnikkyyttä.

Vuoden journalisti



Iida Tikka, YLE

Entinen Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Iida Tikka onnistui vaalivuonna kertomaan suomalaisille analyyttisella ja koskettavalla otteella, mistä Amerikan nykytilanteessa on kysymys. Hän on asiantunteva, perehtynyt ja rauhallinen toimittaja, joka loistaa sekä tv-ruudussa että vahvasti omaan ajatteluun nojaavassa podcast-sarjassaan.



Marko Lempinen, Ilta-Sanomat

Monipuolinen, ahkera ja väsymätön journalisti, joka suhtautuu työhönsä intohimoisesti ja hankkii tietoja kelloon katsomatta. Lempisen kova työmoraali ja palo journalismiin tuottaa sekä kovia omia uutisia että jatkuvana virtana myös muita artikkeleita urheilusta politiikkaan ja viihteeseen. Harva toimittaja Suomessa pystyy yhtä monipuoliseen työhön.

Lempiselle mikään aihe ei ole vieras eikä mikään työtehtävä liian pieni tai suuri. Hänen käsistään syntyi marraskuussa iso valtakunnan skuuppi eli Hartwall-areenan kaupan varmistuminen. Lempisellä oli ylivertaiset tiedot aiheesta, vaikka Suomen muu media oli samalla apajalla kaksi vuotta.



Mari Julku, Iltalehti

Julku on selvittänyt vuoden 2024 aikana yhteiskuntamme kipeimpiä alueita. Hän on kirjoittanut kollegoineen esimerkiksi lukuisia laajoja selvityksiä HUSin työoloista, ison juttusarjan Suomen lastensuojelun tilasta sekä ravintolaketju Fafa'sin moraalisesti arveluttavista käytännöistä.

Uutisnenäinen ja taitava journalisti, joka uskaltaa katsoa myös sinne, mistä löytyy todella ikäviä asioita. Hänen tarkkanäköisellä ja taitavasti lähteytetyllä sekä terävästi kirjoitetulla journalismillaan on aito vaikutus yhteiskuntaamme.



Palkintolautakunta:

Johanna Lahti, Vastaava päätoimittaja, Ilta-Sanomat (Sanoma Media Finland)

Minna Asikainen, Uutis- ja ajankohtaistoiminnan toimituspäällikkö, Yleisradio

Tomi Einonen, Vastaava päätoimittaja, MTV

Minna Holopainen, Päätoimittajien yhdistys (Vastaava päätoimittaja, STT)

Perttu Kauppinen, Vastaava päätoimittaja, Iltalehti (Alma Media)

Jouni Kemppainen, Vastaava päätoimittaja, maaseudun Tulevaisuus (Viestimedia)

Antti Kokkonen, Vastaava päätoimittaja, Lapin Kansa (Kaleva Media)

Erkki Meriluoto, Vastaava päätoimittaja, Otavamedia

Pekka Mervola, Vastaava päätoimittaja, Keskisuomalainen

Mari Paalosalo-Jussinmäki, Päätoimittaja, Eeva, Kauneus ja Terveys (A-lehdet)

Kalle Silfverberg, Vastaava päätoimittaja, Hufvudstadsbladet

Palkintolautakunnan jäsenet eivät osallistu oman mediansa piiristä tulleiden ehdotusten arviointiin.