Kela.fin kävijätyytyväisyys on parantunut

Kela.fi-sivuston kävijöiden tyytyväisyys on kasvanut, selviää sivuston kävijäkyselystä. Kävijät antoivat sivustolle yleisarvosanaksi 6,7 asteikolla 0–10. Viime kyselyssä arvosana oli 6,2 ja sitä edellisessä 5,5.

Kävijätyytyväisyyden kasvu antaa vahvistusta sille, että kela.fin henkilöasiakkaiden sisältöjen uudistukset ovat olleet onnistuneita ja sivusto palvelee asiakkaiden tarpeita entistä paremmin.

Kela.fin kävijäkysely toteutettiin verkkosivuilla syksyllä 2024. Vastaajia oli yhteensä 1178.

Ymmärrettävyydestä kiitosta, haku kaipaa parannuksia

Kyselyn mukaan asiakkaat arvostavat erityisesti sivuston ymmärrettävää kieltä ja selkeää rakennetta. 73 prosenttia vastaajista piti kieltä ymmärrettävänä ja 70 prosenttia ulkoasua selkeänä.

71 prosenttia koki sivustolla olevan tiedon luotettavaksi, ja 78 prosenttia koki löytäneensä tarvitsemansa tiedon täysin tai ainakin osittain. Sivuston sisäinen haku sai heikommat arviot. 52 prosenttia arvioi, että hakutoiminto on auttanut löytämään tiedon.

– Kaikki tulokset ovat joko parantuneet tai pysyneet samalla tasolla. Erityisesti olemme selkeyttäneet verkkosivustolla käytettyä kieltä ja helpottaneet sivustolla liikkumista, sanoo kela.fin päätoimittaja Maija Luotonen.

Uusi asumistuen osio julkaistu

Viime vuoden aikana kela.fin henkilöasiakkaiden sisältöjä on uudistettu elämäntilannelähtöisesti. Myös mobiilikäytettävyyttä on parannettu. Uudistuksissa on hyödynnetty asiakasymmärrystä laajasti muun muassa testaamalla sisältöjä asiakkailla. Pilottina on toiminut Työttömyys-osion uudistus, ja sen onnistumista on seurattu tiiviisti.

Uudistetun Työttömyys-osion saama positiivisten palautteiden osuus kasvoi yli 20 prosenttia. Positiivisia palautteita on nyt puolet asiakkaiden antamista palautteista. Positiivisen palautteen osuutta saatiin kasvatettua, vaikka työttömyysturvaa on kiristetty.

Viimeisimpänä on julkaistu uusi Asumistuki-osio. Tavoitteena uudistuksessa on ollut selkeyttää kävijäpolkuja ja yksinkertaistaa kokonaisuutta. Asiakkaille tarjotaan entistä paremmin tietoa myös muista asumistukeen liittyvistä tuista ja elämäntilanteista.

Kävijämäärissä kasvua

Kela.fissä vieraili vuonna 2024 lähes 46 miljoonaa kävijää. Koko sivuston kävijämäärä kasvoi hieman. Erityisesti kasvoivat sairastamisen ja toimeentulotuen sisältöjen kävijämäärät. Sairastamisen osiossa kävijämäärä kasvoi 17 prosenttia ja oli lähes 2 miljoonaa. Toimeentulotuen osiossa kävijämäärä kasvoi 19 prosenttia ja oli lähes 1,3 miljoonaa.

Asiointipalvelu OmaKelaan kirjauduttiin viime vuonna yli 43 miljoonaa kertaa. OmaKela sai kävijöiltä arvosanaksi 7,4.

Kela.fistä voi antaa palautetta ja kehitysehdotuksia palautelomakkeella tai sivujen lopussa olevalla palautetyökalulla.