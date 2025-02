Uusi opas tarjoaa ohjeita luontopolkujen suunnitteluun ja ylläpitoon

Paikalliset maaseudun kehittämisyhdistykset eli Leader-ryhmät ovat rahoittaneet lukuisten luontopolkujen perustamista ja kunnostamista. Eurassa, Säkylässä ja Eurajoella toimivan Leader Satasillan hankeasiantuntija Rauni Halonen ja Varsinais-Suomen reitistöryhmä huomasivat, että kentällä kaivataan koottua tietoa luontoreittien perustamisesta.

– Oppaasta löytyvät askeleet ensimmäisestä ideasta rahoitukseen, lupien hankkimiseen, kohderyhmän miettimiseen ja turvallisuuteen asti, Rauni Halonen toteaa.

Opas on tarkoitettu Leader-ryhmille, yhdistyksille, kunnille ja muille toimijoille, jotka ovat aikeissa rakentaa luontopolkuja.

– Tietopaketin avulla kestävien, turvallisten ja saavutettavien luontoreittien suunnittelu on aiempaa vaivattomampaa, oppaan toimituskuntaan kuulunut Sanna-Mari Kunttu sanoo.

Vinkkejä reittien rahoitukseen

Luonnossa liikkuminen lisää ihmisten hyvinvointia ja edistää terveyttä monin tavoin. Luontomatkailu puolestaan tukee alueen elinvoimaisuutta ja tuo taloudellista hyötyä paikallisille yhteisöille.

– Luontoreitin perustamiseen voi saada rahoitusta esimerkiksi paikallisten Leader-ryhmien, EU-ohjelmien, apurahojen, kuntien ja valtionavustusten kautta. Opas auttaa löytämään sopivan rahoituslähteen monien mahdollisuuksien joukosta, ProAgria Länsi-Suomen Terhi Ajosenpää kertoo ja lisää, että opas on oiva tietopaketti myös rahoittajille.

Halosen, Kuntun ja Ajosenpään lisäksi oppaan kirjoittamisessa on ollut mukana joukko muita alan asiantuntijoita.

Polkuja luontoon – opas onnistuneen luontopolun toteutukseen -julkaisu syntyi osana Leader Satasillan hanketta. Hankkeen mahdollisti Euroopan unionin maaseuturahoitus. Paikalliset Leader-ryhmät ja ELY-keskus myöntävät EU:n maaseuturahoitusta asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten ideoihin. Haku on jatkuva.

Avaa opas tästä linkistä

Toimituskunnan yhteystiedot

Rauni Halonen, Leader Satasilta, rauni.halonen@satasilta.fi, 044 0466453

Rauni Halonen on Eurassa, Säkylässä ja Eurajoella toimivan Leader Satasillan hankeasiantuntija, joka työssään ohjaa ja neuvoo yhteisöjen edustajia monenlaisten hankkeiden alkuideasta aina loppumaksatukseen saakka. Halonen on toiminut opashankkeen vetäjänä.

Sanna-Mari Kunttu, sanna-mari.kunttu@iki.fi, 050 3066485

Sanna-Mari Kunttu on ympäristösuunnittelija ja eräopas, joka on työskennellyt pitkään luontomatkailun ja luonnon virkistyskäytön parissa sekä Metsähallituksella että kunnilla, ja on ollut toteuttamassa useita reitistöhankkeita.

Terhi Ajosenpää, ProAgria Länsi-Suomi, terhi.ajosenpaa@proagria.fi, 043 8251221

Terhi Ajosenpää toimii ympäristöpäällikkönä ja maisema-asiantuntijana ProAgria Länsi-Suomessa. Hän on työurallaan laatinut virkistys- ja viheralueiden hoito- ja käyttösuunnitelmia, työskennellyt reitistöjen ja luontomatkailun kehittämishankkeissa ja koordinoinut Varsinais-Suomen reitistöryhmän toimintaa.