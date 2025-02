Monikielinen Satakieli-media ehdolla Suuri journalistipalkinto -kilpailussa

Satakielessä julkaistavat artikkelit ovat pääosin maahanmuuttajataustaisten freelance-toimittajien tekemiä. Niiden aiheet, näkökulmat ja käsittelytavat nousevat Suomen eri vieraskielisistä ryhmistä ja yhteisöistä. Suomenkielisessä mediassa nämä jäävät usein niukasti edustetuiksi.

– Ajatuksenamme on ollut tehdä merkityksellistä journalismia maahanmuuttajayhteisöistä ja näille yhteisöille, sanoo Satakielen vastaava päätoimittaja Tuomas Pulsa.

– Satakielen juttujen vastaanotosta ja lukijamääristä on voinut havaita, että tällaiselle journalismille on merkittävä tarve. Suuri journalistipalkinto -ehdokkuus osoittaa, että tämän uudistustyön merkitys tunnistetaan myös alan sisällä.

Tähän mennessä Satakielessä on julkaistu journalismia arabiaksi, englanniksi, ukrainaksi, venäjäksi ja suomeksi.

– Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden lopussa yli puolen miljoonan Suomessa asuvan äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Jotta he voivat integroitua yhteiskuntaan ja jotta voimme jakaa keskustelun pohjaksi yhteiset faktat, meidän tulee voida tarjota journalismia, joka on tehty heidän omalla kielellään, mutta uuden kotimaan näkökulmasta, sanoo Satakielen kehittämisestä vastaava päätoimittaja Anne Leppäjärvi.

Erityisenä kehittämisen kohteena on journalistisen monikielisen tiimin toiminta, ja tähän halutaan keskittyä jatkossa syvemmin.

– Meillä asuu Suomessa taitavia, ansioituneita journalisteja, jotka osaavat uusien suomalaisten puhumia kieliä. Heidän työllistymisensä kannalta keskeistä on kehittää toimitusprosessi, jossa journalismia tekee monikielinen tiimi. Oikotietä tai poppaskonsteja tähän ei ole tarjolla. Tärkein resurssi on yksinkertaisesti työaika, joka moniäänisyyden lisäämiseen suostutaan käyttämään, Leppäjärvi sanoo.

Satakielen keskeinen toiminta-ajatus on, että eri kulttuuri- ja kielitaustoista tulevilla toimittajilla on pääsy aiheisiin ja näkökulmiin, jotka jäävät helposti suomenkielisiltä journalisteilta katveeseen. Suomalainen journalismi ja sen yleisö kokonaisuutena hyötyvät, mikäli näistä aiheista raportoidaan.

– Vuoden 2024 aikana Satakieli on käsitellyt esimerkiksi Suomen ja Ukrainan välisiä hämäriä bussiyhteyksiä ja mielenterveysongelmia arabiankielisten maahanmuuttajien parissa. Molemmissa tapauksissa kyse on merkittävästä ilmiöstä, jolla on laajempaa merkitystä Suomessa, mutta joka silti jää helposti katveeseen mediassa, kertoo Pulsa.

Satakieli kuuluu Julkisen sanan neuvoston itsesääntelyn piiriin. Satakielen merkittävin rahoittaja on ollut Media-alan tutkimussäätiö.

Suuri Journalistipalkinto on Suomen merkittävin journalismille vuosittain annettava tunnustus. Voittajat julkistetaan 12.3.2025.

Kuvassa työryhmä: Tuomas Pulsa, Anne Leppäjärvi, Nadiia Fedorova, Juuso Koponen, Reetta Nousiainen, Kaijaleena Runsten ja Kati Kelola

Kuva täältä: https://www.suurijournalistipalkinto.fi/