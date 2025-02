SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman pohjoismaisten sosialidemokraattisten johtajien huippukokouksessa: Uusi vaihde silmään Ukrainan tukemisessa

SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar: Yhteishaku alkaa – mutta onko kaikilla nuorilla varaa unelmoida? 18.2.2025 10:54:45 EET | Tiedote

Tänään alkaa toisen asteen yhteishaku, joka on nuorille suuri askel kohti tulevaisuutta. SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar korostaa, että nuorten tulevaisuus on arvokas ja heidän tulee saada tukea valinnoissaan. Samalla hän on huolissaan hallituksen leikkauksista, jotka voivat järkyttää nuorten tulevaisuudenuskoa.